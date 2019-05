Medio año de cárcel por abalanzarse y arañar a un policía tras liarla en la Comisaría de El Ejido

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a medio año de prisión a R.B.V.E., una mujer que se abalanzó y arañó a un agente de la Policía Nacional en El Ejido tras increparlo a él y a un compañero y tirar un biombo, al no querer abandonar las dependencias policiales.

La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Diario de Almería, señala que sobre las nueve y media de la noche del 19 de marzo de 2016 la acusada, que se encontraba en la Comisaría Local de la Policía Nacional en El Ejido, comenzó a increpar a uno de los agentes.

Según el fallo, le dijo a éste que quería una hoja de reclamaciones porque la trababan “mal”, añadiendo que no se iba a ir de allí porque no le daba la “gana” y no le “salía del coño”. “Sois una panda de corruptos, yo os pago vuestro sueldo y estáis a mi absoluto servicio”, añadió la mujer.

Así las cosas, otro policía se aproximó a ella y la instó para que “depusiera su actitud” y abandonara las instalaciones, si bien la acusada le espetó: “Yo por mi coño no me voy, me vais a sacar a patadas, que es lo que os gusta”.

Tras esto, el agente le informó de que iba a ser sancionada administrativamente, a lo que la mujer reaccionó tirando el biombo que los separaba y se abalanzó sobre él arañándolo hasta que los presentes “pusieron fin a la agresión”.

La sentencia, que es firme, no sólo le impone seis meses de cárcel por un delito de atentado, sino también una multa de 60 euros por un delito leve de lesiones, así como el pago de una indemnización de 90 euros al agente. La pena de prisión ha sido suspendida durante dos años.