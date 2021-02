La Mesa del Ferrocarril reclama un "impulso urgente" a las obras del AVE en Almería

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha reclamado hoy un "impulso urgente" a las obras de la alta velocidad en la provincia de Almería, "ya no para que finalicen en el año 2023 que ya sabemos que no será posible, sino para que no se dilate demasiado en el tiempo su finalización". Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa telemática el portavoz de esta plataforma, José Carlos Tejada, quien ha informado de que el pasado 18 de febrero este colectivo pudo mantener un encuentro con el vicecoordinador del Comisionado del Corredor del Mediterráneo, Antonio Vicente.

"Desde nuestra plataforma ciudadana somos muy sensibles y solidarios con la grave crisis sanitaria que está sufriendo nuestro país y nuestra provincia, pero esta grave situación no puede ni debe lastrar a los tres tramos de obras que se están ejecutando en la provincia de Almería", ha dicho Tejada. Considera que esta "infraestructura logística de primer nivel" supondrá un "antes y un después" en el futuro desarrollo económico tanto para la exportaciones de los productos hortofrutícolas de Almería, como para el sector turístico.

Ha asegurado que Vicente no se "atrevió" a dar una fecha de finalización de las obras, aunque insistió en que a pesar de que "el dinero hay que gastarlo hasta el año 2023, aunque habría posibilidad de una prórroga hasta el año 2026". "En todo caso, para cumplir el mandato Europeo el Corredor del Mediterráneo en todo su recorrido desde Gerona hasta Algeciras debería estar finalizado en el año 2023. Desde Europa se va a seguir subvencionando las infraestructuras ferroviarias como un medio de transporte sostenible tanto para las personas como para las mercancías", ha apuntado Tejada.

Sobre la plataforma de doble vía del proyecto original, el portavoz de la Mesa asegura que Vicente comunicó que no está previsto ningún modificado en ese sentido, insistiendo en la compatibilidad del tránsito de trenes tanto de alta velocidad como de mercancías por una sola vía. "La buena noticia y pese a los retrasos que acumula las obras entre el soterramiento de El Puche- Río Andarax, es que ya se están colocadas las traviesas y que el tren carrilero esta instalando ya las vías", ha apostillado, recalcando que aún quedan "como mínimo" entre 4 y 5 meses para que los trenes regresen a la estación de la capital almeriense.