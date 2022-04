La Mesa del Ferrocarril pedirá un cambio drástico del proyecto de la línea con Granada

La Mesa en Defensa del Ferrocarril participó la semana pasada en la presentación del avance del estudio integral de la futura conexión ferroviaria entre Almería y Granada en la Subdelegación del Gobierno de Almería. Llevaba cuatro años esperando una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y finalmente se produjo en un formato conjunto, donde aparte de la presencia del secretario de Infraestructuras y la presidenta de Adif, también estuvieron agentes económicos y sociales de la provincia.

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, comenzó el encuentro trasladándo a los representantes del MITMA y Adif que “esa semana se cumplían 30 años de la llegada del AVE a Sevilla y que con suerte Almería podrá disponer de la alta velocidad 40 años después". Pese a la falta éndemica de infraestructuras, la plataforma almeriense recordó que "seguimos siendo la provincia que exporta más millones de toneladas de toda Andalucía y a la falta de una logística limpia para nuestras exportaciones”.

En relación a la propuesta de la línea con Granada, la Mesa recordó que hace 11 años la conexión ferroviaria iba a ser de Alta Velocidad, con un importe de inversión de 2.200 millones de euros, nuevo trazado y plataforma de doble vía. Al final se ha optado por una mejora de la plataforma que supondrá una inversión de 615 millones de euros y un ahorro de 1.600 millones para las arcas del Estado.

Una vez oído el informe del técnico en el que están trabajando en Adif, que presentó el avance para la futura redacción del proyecto, por parte de la Mesa del Ferrocarril se manifestó a las instituciones presentes que “como comprenderán la sociedad civil de Almería a la que representamos, este escenario que nos acaban de presentar no acabamos de aceptarlo, ya que será el punto más negro del Corredor del Mediterraneo". De nuevo entran en juego, según ha indicado la plataforma en un comunicado, los agravios comparativos y la pérdida de competitividad con las provincias vecinas que si tienen o tendrán plataformas de Alta Velocidad de doble vía.

A juicio del coordinador de la Mesa del Ferrocarril, se van a invertir 615 millones de euros en rebajar los tiempos de viaje a 1 hora y 56 minutos, en torno a media hora con el trayecto actual, si bien en el año 2003 este recorrido se realizaba en tren en 1 hora y 58 minutos. Consideran que no es aceptable, por tanto, esa inversión para reducir el tiempo en 2 minutos en relación al servicio que había hace 20 años.

El coordinador incidió durante la reunión en que la planificación original del Corredor Mediterráneo establecía unas características similares en todo el recorrido que solo se han visto disminuidas en la provincia de Almería: Hacia Murcia, reduciendo la doble vía a una única vía; y hacia Granada, reutilizando la vía pero sin grandes avances. "Almería es el único tramo donde el Corredor no se va a hacer como se debe y no podemos aceptar que no se le ponga fecha al inició de las obras de esa futura conexión", añade José Carlos Tejada.

La Mesa trasladó a las autoridades presentes que tiene la intención de convocar a la mesas del tren de Granada, Jáen y Almería con el objetivo redactar de forma conjunta las alegaciones que se trasladarán al MITMA, para que realicen un mejora profunda al futuro proyecto. Finalmente la plataforma lanza una pregunta sobre los siguientes pasos a los representantes del Gobierno: "Como parece claro que el Ministerio renuncia a que la conexión Almería-Granada pueda ser considerada una continuación del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, ¿se plantean acaso recuperar el trazado original aprobado por Bruselas de continuar el verdadero Corredor por la costa hasta Málaga o ya han renunciado a esa idea?