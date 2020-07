El alcalde y el coordinador de la Mesa del Tren comparten la “preocupación” por los retrasos del AVE

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido una reunión con el coordinador de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, en la que ambos han compartido la “preocupación” por los retrasos del AVE y la falta de respuestas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Acompañados por la concejala de Urbanismo, Ana Martínez Labella, los tres han coincidido en que las obras de integración ferroviaria en la ciudad son un tema que “ahora más que nunca es prioritario para la ciudad de Almería”. En este encuentro, tanto el alcalde y la concejala como el coordinador de la plataforma han mostrado su “inquietud” por el ritmo de los trabajos de soterramiento en El Puche, así como por los retrasos en el desarrollo de las obras del tramo del Río Andarax-El Puche, tal y como desde el Ayuntamiento se puso de relieve en el seno de la última Comisión Técnica de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’ el pasado 17 de julio.

Asimismo, han puesto sobre la mesa la ausencia de respuestas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Fernández-Pacheco ha recordado que ya han sido dos cartas las que ha remitido al ministro José Luis Ábalos (una el 14 de febrero y otra el 25 de junio) solicitando una reunión en la que poder analizar la situación de obras y proyectos que afectan a la ciudad de Almería, dependientes del Gobierno de España, como pueden ser la rehabilitación de la antigua Estación, “que debería haber estado terminada en febrero de 2019 y de la que desconocemos por completo los planes que tienen para ella”, la llegada del AVE, la integración ferroviaria o la conexión de la A-7 con el Puerto.

Fernández-Pacheco ha señalado que es “urgente” que el Ministerio “nos dé respuestas a los temas pendientes con la ciudad porque el silencio no soluciona los problemas ni aclara las incertidumbres y a quien está dando la espalda el ministro no es al alcalde, sino a los más de 200.000 almerienses que vivimos en Almería y que parece que no existimos para el señor Ábalos”.