Misión cumplida de ‘Indalecio Jones’ en su campaña a favor del reciclaje de residuos en las playas de Almería

Misión cumplida. ‘Indalecio Jones’ visitó en la tarde de ayer Costacabana, en la última parada del rodaje para concienciar sobre el reciclaje de residuos en las playas. La Agenda Urbana de Almería ha desarrollado en los últimos días de agosto una campaña de sensibilización, basada en el teatro y actividades de dinamización con el superhéroe local de protagonista, que ha hecho las delicias de los niños y niñas.

Tras Cabo de Gata, El Zapillo, Ciudad Jardín, Retamar y El Toyo, Costacabana puso el broche de oro, con animación en las playas y teatro en la Plaza junto a la Farmacia. Con esta experiencia, el Ayuntamiento de Almería ha transmitido cinco mensajes claves: Reciclar: No tirar botellas de plástico al mar; limpieza de las playas: No dejar en la arena cáscaras de alimentos, latas, etc.; calidad del aire: No fumar en la playa y no tirar colillas al mar; alimentación saludable procedente del mar: Consume en casa, en hostelería y chiringuitos de playa productos del mar, de proximidad, que favorecen la sostenibilidad, ayudan al tejido económico local de la pesca y al ecosistema marino; y economía circular: qué es y cómo se visualiza en la playa.

La campaña ha sido creada por Contraportada para el Ayuntamiento de Almería, con teatro, sentido del humor y un planteamiento cinematográfico, focalizado en los niños y niñas.

La Agenda Urbana Almería 2030 que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería se financia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.