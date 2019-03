Benjamín Hernández deja de ser presidente de las plazas de Almería y Roquetas

Desde las pasadas elecciones andaluzas, en el mundo taurino almeriense comenzó a rondar la noticia de que el actual presidente de las plazas de toros de Almería y de Roquetas de Mar podría dejar su cargo. Era habitual en actos de peñas, eventos o galas que el tema saliese, de una u otra forma, a la palestra y fuese comentado por los allí presentes. En los últimos días dicha suposición, hasta hace unas semanas, cobró más fuerza.

Así pues, ayer domingo fue el ya expresidente, Benjamín Hernández Montanari, quien confirmó dicha noticia a través de un grupo de comunicación periodística-taurina: "Me he enterado hace un rato que ya soy expresidente. Algo que entra dentro de lo posible en estos cargos de confianza y libre designación de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía", indicó el excolaborador taurino de Diario de Almería, quien continuó: "Llegué al palco hace seis años con 30 años en el esportón de labor periodística y para mi fue una sorpresa porque jamás pensé en tanta responsabilidad. Estoy contento de la oportunidad que me ha dado la vida con tal privilegio".

De este modo, Montanari deja atrás seis años, desde que sustituyó en el cargo a Marcos Rubio con el cual compartió la Feria Taurina de 2013 para tomar el relevo, en los que ha cuajado una gran y meritoria labor en su cargo presidencial. Además, Benjamín Hernández deja de ser también presidente de la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, cargo al que llegó hace dos ferias sustituyendo a Adrián Salmerón.

Será sustituido en Almería por el letrado Javier Torres Viedma, quien se estrenará el próximo 6 de abril en el festival taurino organizado por la empresa Capote de Brega, el cual ha abierto el ciclo taurino almeriense en los últimos años. El nuevo presidente, precisamente, ya ostentó dicho cargo en Roquetas de Mar. Sin embargo, al ser funcionario de dicho Ayuntamiento, Javier Torres no puede asumir el cargo de presidente en el coso salinero. Así pues, aunque aun no hay notificación oficial, será Emilio Lentisco quien sustituya a Hernández Montanari en Roquetas de Mar en la próxima Feria Taurina del mes de julio.