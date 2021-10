Moreno: “Aquí encontré el ánimo y achuchones que necesitaba cuando nadie apostaba por mí”

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha elegido este viernes Almería en el primero de los actos públicos que protagonizará en las próximas semanas por toda la comunidad hacia su reelección al frente de los populares. Ante un público entregado, el de la familia popular almeriense que ha abarrotado el Teatro Cervantes de la capital, Moreno quiso agradecer el apoyo de una de las provincias que más ha contribuido al cambio político de Andalucía. “Tenía claro que iba a presentar mi candidatura para seguir dirigiendo el mejor partido y a los mejores militantes aquí en Almería porque es una provincia a la que estimo y llevo en el corazón porque se volcó conmigo cuando nadie apostaba por mí, en la que encontraba el ánimo y achuchones de la militancia que necesitaba en los peores momentos porque en los buenos estamos todos”, afirmó sobre el escenario en la clausura del primero de los mítines que el PP organizará de cara al Congreso Regional que celebrarán del 19 al 21 de noviembre en Granada.

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, felicitó a la organización almeriense por haberse convertido en un “referente en España” y la que mejores resultados consigue elección tras elección: “Almería es mucha Almería y se ha volcado conmigo”.

Moreno inició su intervención con palabras de reconocimiento al alcalde de El Ejido tras la reciente absolución de un litigio que venía arrastrando desde hace años y con una felicitación al PP almeriense porque “es un referente no sólo en Andalucía, sino para el conjunto de España y lo venís demostrando ganando elección tras elección”. Es más, el presidente de la Junta ironizó sobre el pique de Almería y Málaga con los resultados en favor de su partido recordando que “no había manera, al final siempre nos mojábais la oreja”. En la recogida de avales Málaga ha superado en volumen los 3.703 recogidos por el PP almeriense y, según reconoce, “Elías Bendodo ya me ha dicho que allí tendremos mejor resultado y yo que lo tenía frito con que es un segundón le estoy diciendo que no se adelante a las elecciones, que Almería es mucha Almería”.

El presidente de la Junta pidió a la familia popular almeriense su respaldo en un congreso regional que “nos servirá para marcar los nuevos retos de futuro y reafirmar la Andalucía que queremos y en el que vamos a recargar las pilas de cara a las elecciones andaluzas de 2022”. En este sentido, Moreno ha esgrimido que necesita “un gran equipo”, el de los militantes de las ocho provincias, ilusionado, con ganas y convencido de que están haciendo “lo correcto y lo mejor para Andalucía”. Y reclama este respaldo para no volver, como ha reiterado, a la casilla de salida con el socialismo. El líder del PP-A ha reiterado el mensaje de abandono y marginación por los anteriores gobiernos de Almería, “provincia luchadora y emprendedora cuyos sueños no fue capaz de interpretar el PSOE”.

Moreno realizó un breve repaso a los logros de lo que va de legislatura destacando la batalla porque no falte el agua y mejorar las comunicaciones ferroviarias, la implantación del mayor centro público-privado de innovación del sector agroalimentario en España y la lucha contra la competencia desleal en las importaciones de los terceros países. El presidente andaluz recordó que el actual gobierno de la Junta ha sido el que más dinero destinó a educación, sanidad y servicios sociales batiendo todos los records en inversiones pese a la pandemia. El alcalde de la capital y secretario general del PP almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, agradeció a Moreno que haya sido el artífice del cambio histórico de Andalucía y pidió a los presentes en el Teatro Cervantes su implicación para no volver atrás porque “Almería sería la provincia más perjudicada, la que mejor sabe lo que sería otro gobierno socialista”.

El regidor puso en valor, además, que Moreno ha sido el presidente que más veces ha visitado la provincia en apenas tres años frente a los cuarenta que suman los anteriores. “Desde que gobierna Moreno se acabaron las zancadillas, han dejado de ser la oposición municipal”. Por último, valoró que “Andalucía ha sido un fórmula uno que durante muchos años circulaba por el carril bici y hoy con el PP hemos entrado en la autovía que necesitaba porque nos sobra motor y potencial”. El presidente provincial del PP, Javier Aureliano García, también agradeció a Juanma Moreno que el primer acto público se celebrara en Almería y su compromiso real y permanente con una tierra a la que ha dado certidumbre pasando del castigo socialista a ser “el centro de tus políticas en cada Consejo de Gobierno de la Junta”.