Mueren una madre y sus dos hijos en un incendio intencionado en El Alquián

Una familia que reside en el barrio desde hace años

Ramón Venzal vive en un bloque cercano a los fallecidos, a los que “conocía de vista” desde hace años. “Yo repartía prensa y me levantaba temprano. El padre ahora es caminonero pero antes trabajaba en los invernaderos y me lo encontraba todas las mañanas. Tengo un niño de tres años y me cruzaba muchas veces con ellos en la escuela”, afirma. Asegura que son “gente buena, de la que nunca se ha escuchado nada, muy trabajadora”. “Ese hombre siempre está trabajando”, insiste. Carmen reside en una planta inferior a la de los fallecidos, y aunque asegura que no se enteró de nada porque estaba “dormida”, recuerda cómo veía a los niños “subir y bajar por las mañanas para ir al colegio y, a veces, al más grandecillo ir a por pan”. “Le decía: No dejes la puerta abierta. Porque el viento ya había roto el cristal dos veces y el chiquillo se reía”, rememora esta vecina.