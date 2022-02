Nuevas Generaciones destaca la FP impulsada por la Junta con más acceso al mercado laboral para los jóvenes

El vicesecretario de Formación, Estudios y Programas de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Andalucía, José Crespo, junto a miembros de la formación juvenil en Almería, ha puesto en valor el cambio de modelo que Juanma Moreno ha impulsado para transformar la Formación Profesional en la provincia.

Crespo ha destacado que "se han alcanzado cifras históricas en cuanto a la cantidad y variedad de ciclos ofertados con 264 (sólo este año se han sumado 22), y en el número de plazas disponibles que se han incrementado en 570, lo que da respuesta a una de las principales demandas de los jóvenes andaluces y da cumplimiento a uno de los compromisos del Partido Popular.

Ha señalado asimismo que "la mayoría de estos nuevos ciclos están orientados a las demandas del mercado de trabajo y sectores emergentes, por lo que se traduce en una FP más competitiva que permite que los jóvenes de la provincia de Almería tengan la posibilidad de acceder de forma más favorable al mercado laboral".

En FP Dual se ha producido un aumento del 21% en el número de proyectos que se ofertan

De igual forma desde NNGG han querido poner el acento en la mejora progresiva en la modalidad de FP Dual que permite compatibilizar la formación y la realización de prácticas en empresas. En el caso de la provincia de Almería, el vicesecretario de NNGG-A explica que “se ha producido un aumento del 21% el número de proyectos que se ofertan en nuestra provincia hasta alcanzar los 40, una oferta educativa que ha logrado implicar a 873 empresas”.

“Estos datos son resultado del esfuerzo del Gobierno liderado por Juanma Moreno por la educación de calidad y por la transformación del modelo educativo de la Formación Profesional con el objetivo de hacerlo atractivo y adaptado a las demandas actuales y futuras del mercado laboral”, ha manifestado.

En su intervención ante los medios, José Crespo ha recordado que mientras que con el PSOE se quedaban más de 30.000 personas en lista de espera cada año de la FP, de las que 9.000 aproximadamente eran de la provincia de Almería, con el nuevo Gobierno, se ha reducido casi en 10 puntos la lista de espera de la FP en Andalucía, teniendo en cuenta, además, que se ha incrementado en un 11% la demanda.

Por último, el vicesecretario de NNGG-A ha subrayado que con el anterior gobierno del PSOE se ha dado la situación de que existían plazas vacantes que no se cubrían porque no tenían demanda y eso tiene que ver con que la oferta educativa no se adaptaba a las necesidades ni de los estudiantes ni del mercado laboral.