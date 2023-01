La Navidad concluye con 16 accidentes de tráfico y 21 heridos en carreteras de Almería

Lejos de ser buenos datos, porque hasta que no se alcance el objetivo de cero accidentes de tráfico y cero víctimas no serán buenos, el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha celebrado que durante la Navidad no haya habido víctimas mortales en las carreteras de la provincia de Almería. Según ha señalado, en las distintas operaciones especiales que se han puesto en marcha con la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico y la Dirección General de Tráfico, se han contabilizado un total de 16 accidentes en las vías de circulación de la provincia con un resultado de 21 personas heridas, de las cuales tres de gravedad que han precisado atención en los hospitales por lesiones de consideración.

Durante todo el año 2022 han sido 26 los fallecidos en accidente de tráfico en las carreteras almerienses, una más que en el año anterior (2021). Los datos no son buenos, a pesar de que las estadísticas muestran una mejora considerable tanto del número de accidentes totales como también de víctimas mortales y heridas en los últimos años.

Desde la Subdelegación del Gobierno y desde la Dirección General de Tráfico apelan al consumo cero de alcohol cuando se va a iniciar un trayecto por mínimo que sea, así como también a respetar la velocidad permitida en cada vía. Y es que, como ha señalado José María Martín, “la mayoría de los accidentes se deben a salidas de vía causadas por distracciones, por superar la velocidad o por haber consumido sustancias alcohólicas o drogas”.

Entre las 26 víctimas mortales de 2022 hay cuatro peatones, dos de ellos fallecidos en autovía y los otros dos en carreteras secundarias. En este sentido, el subdelegado apela a la “concienciación” de peatones y conductores.