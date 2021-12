Una Navidad más ‘íntima’ entre los muros de la prisión ‘El Acebuche’

Son muchos los motivos por los alguien puede acabar en prisión. Pero en cualquier supuesto, el objetivo último de estos lugares es garantizar la reinserción de los penados en la sociedad una vez cumplan la condena impuesta por la justicia. Por ello, entre los muros de prisiones como el centro penitenciario ‘El Acebuche’ de Almería, se reproduce a pequeña escala la realidad que se vive fuera de sus instalaciones. Eso significa que las fiestas populares y las tradiciones asociadas a ellas tienen su eco en la cárcel. Por supuesto, éste es también el caso de la Navidad.

Y es que el espíritu navideño no se vive sólo en las calles. A pesar de lo anómalo de los dos últimos años, los internos y funcionarios de ‘El Acebuche’ se han unido para hacer de estos días finales del año una experiencia para recordar. Una visita rápida por sus pasillos y módulos hacen evidente que también aquí se vive la Navidad. Aunque debido a las limitaciones impuestas por las autoridades sanitarias, se está haciendo con un formato más íntimo que en festividades pasadas.

Por ejemplo, el belén de la prisión, en cuyo montaje participaban numerosos presos y que el año pasado se llevó el segundo premio del Concurso de Belenes de Almería que organiza anualmente el Ayuntamiento de la capital, no ha sido instalado junto a la Unidad Terapéutica y Educativa. Precisamente para evitar atraer a un gran número de personas a este punto y el paso obligatorio de personas ajenas al centro penitenciario, como el jurado del citado concurso.

“La Navidad este año va a ser de menor exposición. El covid nos está condicionando. Ya lo hizo el año pasado y éste seguimos en la misma línea. La participación en actividades la tenemos hasta ahora a pleno rendimiento. Pero la participación de personal externo, que es lo que ha enriquecido en otros años la Navidad, con grupos musicales, de teatro, villancicos... Todo esto hemos tenido que restringirlo en este momento”, explica a Diario de Almería el director de ‘El Acebuche’, Miguel Ángel de la Cruz.

“Estamos realizando una celebración de la Navidad interna, con concursos de villancicos, belenes, christmas, participación en juegos, actividades deportivas, pero todo a nivel interno. Como todos los años, los días de Nochebuena, Navidad y Fin de Año y Año Nuevo, se da una comida especial a los internos, que la legislación penitenciaria contempla que para esos días, junto con el día de la celebración de la patrona de nuestra señora de la Merced, se duplica la dotación que se da a los internos para comida”, abunda De la Cruz, explicando que “se cambia un poquito el contenido de este menú. Lo que pasa en cualquier familia española. Algún langostino, dulces de Navidad... es una comida modesta pero que intenta adaptarse a estas señaladas fiestas”.

Aunque no hay un belén “general”, al que tenían acceso todos los internos y que “suponía de alguna forma exponerlo para que toda la población reclusa lo viera”, en el centro penitenciario han preferido centrarse en “belenes aislados en cada uno de departamentos”. “Con su correspondiente concurso, porque hay algunos belenes bastante bien construidos”. Por ejemplo, este periódico ha podido visitar los instalados en la UTE y en el módulo de mujeres,

Los propios internos muestran su orgullo cuando el visitante lo contempla, preguntando si “es mejor que el de los otros compañeros”. Árboles de Navidad, estrellas, guirnaldas, postales, etc., completan la decoración de la cárcel de Almería.

Y si fuera de las prisiones en este tramo final del año se producen incontables reencuentros familiares, con hijos que estudian fuera que regresan a casa, por ejemplo, también en ‘El Acebuche’ pasa lo mismo. “La Navidad es una época que invita a reforzar los contactos de los internos, a potenciar el contacto de las personas recluidas con sus seres queridos. Se nota una afluencia mayor que durante el resto del año”, dice el director, añadiendo que “prácticamente todos los turnos de comunicaciones, tanto orales, como íntimas o familiares, están ocupados. Es la época más propicia para mantener estos contactos”.

Y para los que no puedan desplazarse hasta el centro penitenciario, la instalación de ocho cabinas en las que los internos pueden realizar videollamadas a sus seres queridos de una forma íntima, cómoda y sencilla, les garantiza otra forma de poder encontrarse con ellos, aunque sea a kilómetros de distancia. “En este momento hemos instalado ocho cabinas pero está previsto que a medio plazo se instale en la totalidad del centro penitenciario. El resultado está siendo extraordinariamente positivo”, explica De la Cruz. Ahora en la prisión almeriense los reos cuentan con las llamadas de toda la vida, este nuevo sistema, y el que ya se instaló el año pasado de videollamadas con smartphones para personas sin recursos... “Y también la remisión de cartas de los internos. Esta costumbre bonita de trasladar felicitaciones por carta no se ha perdido, y en los centros penitenciarios menos aún”, apunta De la Cruz.

Al ser interpelado sobre posibles restricciones en las visitas, afirma que en este momento la situación es “casi límite”, en el sentido de que los datos sobre contagios continúan creciendo en el exterior. Por ahora, no se ha decidido adoptar una posible limitación de las comunicaciones y de las salidas. “Tendremos que estar a la espera de los resultados de la tasa de contagio, pero francamente estoy preocupado por si la tasa de contagios siguiera subiendo en una progresión como lo está haciendo ahora. Nosotros tenemos una labor de cautela, prevención y de adoptar todas las medidas que puedan prevenir el contagio del covid. Pero a día de hoy estamos en un límite en el que, de mantenerse mantiene, esta situación no sería necesario restringir los contactos. Pero si se incrementa tendremos que adoptar medidas y para ello, probablemente, habrá que tener en cuenta si las personas que van a comunicar han sido vacunadas o no. Que es un dato muy importante a tener en cuenta”, resalta.

Por ahora, la pandemia ya ha provocado la suspensión de un concierto de Navidad que debía dar un poco de alegría a los internos junto a sus hijos. Una actividad “diseñada con mucha ilusión” que ante la situación actual no ha podido desarrollarse. Aunque ahora se valora la posibilidad de ofrecer regalos a los internos para que puedan entregárselos a sus pequeños. Algo que, de nuevo, dependerá de la evolución de la crisis sanitaria.

Con todo, el espíritu de la Navidad sigue presente gracias a la dedicación y entrega de sus internos, quienes siguen decorando y elaborando los diferentes adornos que lucen en las dependencias de ‘El Acebuche’. Y es que, “el internamiento en muchos casos potencia la creatividad, la expresión artística”, tal y como concluye De la Cruz.