Navidades en Almería bajo cita previa

Si usted es de los que no ha convertido su casa en un búnker del que no salir y de los que no quieren renunciar a festejar la Navidad disfrutando, con las obligadas medidas sanitarias, de las calles y actividades, prepárese para estar bien informado de la programación que prepara el Ayuntamiento de Almería y tome buena nota de los números de teléfono de aquellas actividades que sean de su interés, puesto que habrá que solicitar cita previa para poder asistir a muchas de ellas.

Es una de las medidas que el Ayuntamiento va a instaurar debido a la Covid-19 y con la que pretende limitar los aforos, especialmente en aquellas actividades que se desarrollen en espacios cerrados.

Al margen de la Cabalgata, una de las más populares es el Belén Municipal, una visita obligada para muchos, que estará condicionada a esa cita previa, requisito que ha avanzado la portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez, mientras el área de Cultura termina de cerrar toda la programación de la campaña navideña, que será presentada en próximas fechas por su responsable, el concejal Diego Cruz, con ideas “originales” tanto de contenido como de organización.

Su compañera de filas ha detallado que, nuevamente, este monumental belén será instalado el Museo de Guitarra. El Ayuntamiento quiere evitar las aglomeraciones de costumbre y las largas colas para poder contemplar las ricas figuras artesanales, por lo que será imprescindible la cita previa, a requerir en “otras actividades” a desgranar en rueda de prensa por Cruz.

Por lo pronto, la Junta de Gobierno ya ha aprobado las bases del concurso de belenes, pendientes de publicar en el portal web.