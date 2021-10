"¿Por qué no la Noche en Negro en Almería?", se pregunta Vox

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha lamentado que un año más la capital se quede sin La Noche en Negro y no entiende esta incongruencia por parte del equipo de gobierno.

“Si hemos celebrado la denominada no feria en agosto y todas las previsiones e indicios sanitarios auguraban una situación de baja incidencia COVID, como la que tenemos actualmente en nivel 0 y que ha supuesto la eliminación de restricciones, salvo el uso de la mascarilla, ¿por qué no la Noche en Negro?”, ha señalado Rojas.

Para VOX, ha sido un error no contemplar la posibilidad al menos de realizar los actos culturales y sociales que venían desarrollándose dentro del evento denominado la Noche en Negro, coincidiendo con la víspera de la festividad de Todos los Santos. A juicio de la formación, “es más viable, desde el punto de vista de procedimiento, anular una previsión contemplada que planificar de prisa y corriendo algo no previsto”.

Según Rojas, el argumento dado por el equipo de gobierno de no poder realizar esta actividad porque no se contempló dicha partida en el actual presupuesto municipal por destinar la cuantía a la concesión de ayudas al comercio, es una cortina de humo para los comerciantes. “Para nosotros no hubiera supuesto impedimento alguno la realización de una modificación presupuestaria tal y como hemos apoyado todas y cada una de las propuestas hasta ahora por entenderlas necesarias”.

“Los comerciantes locales hubieran preferido abrir y trabajar esas jornadas a recibir una exigua cantidad de dinero que no sabemos a cuántos de ellos llegarán y en qué cuantías. Además, no sólo es el aspecto comercial sino las empresas y grupos culturales que hubieran intervenido en los actos sufragados desde el consistorio”, concluye el portavoz.