Noche de guardia tras empotrarse un coche contra los juzgados de Roquetas

En una sede judicial están acostumbrados a recibir a todo tipo de visitantes, lo que no es tan habitual es que un turismo se empotre contra el despacho de una letrada de la Administración de Justicia y provoque el traslado urgente de las causas bajo su custodia y una noche de guardia.

Esto es lo que pasó este miércoles por la tarde en los juzgados de Roquetas de Mar (Almería), cuando sobre las siete de la tarde se produjo una colisión entre tres vehículos que provocó que uno de ellos impactase contra uno de los muros de esta dependencias en la calle Reina Sofía, según ha apuntado a EFE el 112 de Andalucía.

La conductora de este automóvil resultó herida leve después de que saltase su airbag, pero no se vio implicada ninguna persona más. "Ahí hay una academia de inglés y a esa hora hay un trasiego… La chica (que conducía el turismo) estaba aparcada enfrente justamente para recoger a su hijo", relata a EFE el juez decano de Roquetas de Mar, Francisco Martín.

"Me llamaron y me dijeron que se había metido un coche en el juzgado. Pregunté que cómo iba a ser eso y me respondieron que sí, que se había empotrado en el despacho de la letrada, que estaban los expedientes y podían entrar", abunda el juez.

"El guardia que levantó el atestado me dijo que ella (la accidentada) le había comentado que se le había subido el coche de revoluciones (…) Tampoco hay tanto recorrido, es la anchura de la calle", explica.

De inmediato, el juez decano se trasladó al lugar y comprobó que "efectivamente, había causas que son secretas en ese despacho". "Eso no se podía quedar así, claro, así que hasta que le dieran una solución, allí estábamos tres jueces y las letradas sacando expedientes", relata.

Se contactó también con la Guardia Civil y se pidió que en lugar de vigilar en la puerta, se hiciera en el punto de entrada del automóvil, "no fuese que le diese a alguien por meterse, ya que seguían allí los ordenadores". Además, una patrulla del instituto armado prestó especial atención durante la noche a este lugar.

Martín asegura que no se ha visto afectado el funcionamiento de los juzgados, aunque ha sido preciso habilitar otro despacho.