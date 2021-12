Noemí Cruz: “Moreno Bonilla no ha dado la cara por los jóvenes y serán ellos quienes pronto le den la espalda”

La parlamentaria autonómica por el PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, ha acusado al presidente andaluz de “no dar la cara por los jóvenes ni por el futuro de Andalucía” y ha vaticinado que, por esto, “serán los andaluces y los jóvenes quienes pronto le den la espalda a Moreno Bonilla” en referencia a los próximos comicios andaluces.

La diputada andaluza socialista ha exigido en el Pleno del Parlamento Andaluz la puesta en marcha de planes de empleo de calidad, así como mejoras en el acceso a la vivienda o a la educación, entre las numerosas propuestas que, en materia de juventud ha realizado a la consejera de ramo.

“Los jóvenes andaluces quieren y necesitan una Andalucía que se comprometa con ellos y ellas al mismo nivel que lo está haciendo el Gobierno de España, con políticas que promueven su emancipación y con iniciativas como es el Bono Cultural, que crea riqueza en el sector”, además de aprobar “fondos extraordinarios” para “un plan de empleo en Andalucía que financia el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha subrayado Cruz Martínez quien ha reprochado a PP y Ciudadanos que lleven tres años de gobierno “sin hablar de juventud y sin que las políticas para jóvenes aparezcan en el BOJA o, tan si quiera, en su mente”.

“Si se habla hoy de juventud es porque Juan Espadas habla, se preocupa y trabaja por y con la juventud y si la juventud va al Consejo de Gobierno es porque ven el orden del día del pleno que el Grupo Socialista le interpela en el Parlamento sobre juventud”, ha añadido y ha pedido al Gobierno andaluz de las derechas que “se remanguen” y que “trabajen” por los jóvenes.

“Se tienen que remangar contra la precariedad laboral que sufren los jóvenes, para que adquieran competencias digitales y en idiomas, también tienen que trabajar por el relevo generacional y para que puedan desarrollar el proyecto de emprendimiento” ha instado al ejecutivo de Moreno Bonilla quien, en su opinión, no deja de “manosear” las competencias de juventud “pasándolas de una consejería a otra”.

Cruz Martínez se ha detenido en un sector de vital importancia para la provincia, como es la agricultura. “Nuestros jóvenes que quieren dedicarse al sector necesitan que las ayudas para la incorporación se incrementen, se agilicen, que la tramitación no sea tan compleja, que haya una calendarización que permita a los jóvenes planificar el inicio de su actividad”, ha aseverado y considera que es “fundamental para el reto demográfico” como lo es, en su opinión también, las ayudas para la rehabilitación de viviendas en municipios rurales orientadas a jóvenes.

La parlamentaria socialista por Almería ha pedido al equipo de Moreno Bonilla que “deje de mentir”. “Andalucía no ha solicitado el proyecto piloto para juventud del Gobierno de España, así que dejen de hacer discursos basados en la mentira y en el autobombo porque es una falta de respeto a la inteligencia colectiva”, ha lamentado.

El Gobierno andaluz de las derechas, ha insistido Cruz Martínez, “lleva tres años sin una sola medida que mire a los jóvenes a la cara y no sabemos si es porque no tienen ideas o porque no quieren ponerlas en marcha” pero, ha dicho, que “tanto una opción como otra son graves, tristes y lamentables, porque muestran la absoluta ineptitud e incapacidad del Gobierno de Moreno Bonilla, para gobernar y dar oportunidades a una tierra de talento, de infinitas posibilidades”.