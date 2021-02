Nóminas y pensiones embargadas por multas de la zona azul o recibos sin pagar

La concejala del PSOE Carmen Aguilar ha denunciado la situación de indefensión en la que viven muchos almerienses por la mala gestión del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería, al no resolver a tiempo las reclamaciones que los contribuyentes plantean en materia de impuestos, tasas y precios públicos, así como sanciones de tráfico y del ORA, ya que pueden llegar a tardar en contestar hasta dos años y medio.

En su opinión, “es un abuso el embargo de la nómina o pensión por una multa del ORA. del cobro de un impuesto o el abono de la tasa de la basura, y que la única opción sea acudir a los tribunales para conseguir justicia porque el alcalde y su equipo de gobierno no ponen los medios necesarios para que el Órgano de Gestión Tributaria Municipal pueda contestar esas reclamaciones, ya que son son muchísimas las quejas que venimos recibiendo de personas que llevan meses sin obtener respuesta a sus recursos administrativos".

Según Aguilar, “algunos casos de los que hemos conocido son preocupantes y demuestran la falta de interés del alcalde en resolver los problemas diarios de los almerienses, máxime cuando, muchas veces, se trata de dinero que se les ha cobrado indebidamente y que el Ayuntamiento debería devolverles”. Además, ha reclamado que ese dinero se devuelva con los intereses que legalmente correspondan, ya que en ocasiones son cuantías importantes acumuladas durante mucho tiempo, que han derivado en el embargo de nóminas o pensiones, dejando a personas sin acceso a sus ingresos durante un periodo de tiempo prolongado.

Plusvalías

La situación, a su juicio, más preocupante tiene que ver con la gestión del impuesto del incremento del valor de los terrenos, las llamadas plusvalías, un impuesto con un importe económico muy elevado, la mayoría de las veces, ya que los afectados por el cobro indebido presentan recursos que han de resolverse, lo que no impide que el Ayuntamiento les envíe la carta de pago y que, si no lo abonan en periodo voluntario, la deuda se incremente en un 20 por ciento. Según la concejala del PSOE, “hay casos de personas que han pagado más de 8.000 euros, y, a pesar de llevar razón, han tenido que pagar, al no haberse resuelto su reclamación en el plazo que marca la ley”.

Silencio administrativo

En este sentido, Aguilar ha destacado el hecho de que, ante este tipo de recursos y reclamaciones, "si el Ayuntamiento no contesta a tiempo o, directamente, no contesta, que es lo que está haciendo, el sentido de recurso, según marca la ley, es desestimatorio”. “Esto significa que, sin mirar el tema ni contestarle, por silencio administrativo, el ciudadano no tiene razón, por lo que la única vía que le queda para defender sus derechos es el Juzgado, con la lentitud de un proceso judicial y el consiguiente gasto que ello comporta”.

A este particular, ha añadido que “cuando la deuda pagada es muy alta o la persona dispone de recursos económicos, es posible que soporte esa carga judicial, pero a veces se trata de multas del ORA, de tráfico o de la basura con importes menores, en las que, si el Ayuntamiento no resuelve los recursos de los interesados, a éstos no les compensa denunciar”. “No es justo, ni ético, ni moral, ni, desde luego, responsable, en la situación de crisis en que nos encontramos, que la administración más cercana a la ciudadanía, como es el Ayuntamiento, haga oídos sordos a las reclamaciones que se le plantean sin llegar a valorar sin son justas o injustas, olvidando su obligación legal de hacerlo”, ha manifestado.

"Deficiente" organización

Por ello, le ha exigido al alcalde que distribuya los recursos de manera más eficiente para dotar de personal y material al Órgano de Gestión Tributaria Municipal y, especialmente, al Tribunal Económico Administrativo, actualmente sin personal de apoyo, a pesar de ser los encargados de resolver todas las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección en relación con los tributos de los ciudadanos e ingresos de derecho público que sean competencia del Ayuntamiento de Almería.