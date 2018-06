Nueva agresión a una maestra a la que amenazan y rajan las ruedas del coche

Amenazas constantes que han culminado con las ruedas del coche de una maestra pinchadas. La Junta de Personal Docente no Universitaria de Almería, una vez más quiere hacer pública la denuncia de una agresión en un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia.

Tal y como han manifestado en un comunicado remitido a los medios de comunicación "como representantes del profesorado queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a la maestra del CEIP Fuentesantilla, de la localidad del Puente del Río, a la que pincharon las ruedas de su vehículo tras amenazarla previamente en el centro". "Lo sucedido no ha sido un hecho aislado, no es la primera vez que se producen daños y desperfectos en este centro educativo, hechos que han sido denunciados por el director ante la Guardia Civil", han añadido.

Según la Junta de Personal Docente, "las amenazas y actos vandálicos se han venido produciendo desde hace tiempo, y la situación es preocupante para los y las trabajadoras del Colegio, en muchos casos por miedo a las represalias". Desde la aprobación del Protocolo de denuncia de las agresiones en los centros Educativos de Almería por parte de la Junta de Personal Docente no Universitaria, este es el quinto caso que hacen público. En este sentido, han lamentado "profundamente que estos hechos se sigan produciendo, y no cejaremos en nuestro empeño por denunciar la situación que sufre el profesorado afectado". "Una vez más exigimos a la Administración educativa medidas eficaces y contundentes para que no se produzcan estas situaciones".

"Para erradicar estos hechos injustificables es necesaria la colaboración de toda la comunidad educativa, especialmente de las familias, en casos como este en el que las amenazas no son hechos aislados. Pedimos por tanto a padres y madres que apoyen la labor de los maestros y maestras del centro y se sumen a la denuncia y repulsa de estos hechos", han sentenciado. La delegada territorial de la Junta de Andalucía, Francisca Fernández, ha mostrado su apoyo al profesorado que sufre este tipo de situaciones, y ha incidido en que la Administración queda a disposición de los docentes ante este tipo de situaciones.

Hasta la fecha, y según los datos facilitados por la Delegación almeriense, han sido un total de 6 las denuncias registradas desde el pasado mes de enero en la provincia. Tres de ellas en colegios, y otras tres en institutos. No obstante, desde la Junta de Personal Docente han señalado, que son muchas más las que sufren los maestros y profesores, pero no llegan a denunciar por temor a represalias.