El Obispado: "Ahora lo que toca es acatar la sentencia con Resurrección"

El vicario general del Obispado de Almería, Miguel Romera, ha afirmado en relación con la profesora Resurrección Galera que "lo que toca y lo que hacemos es acatar las sentencias judiciales". Así se ha pronunciado durante la inauguración de la XXI Semana de Teología, al ser interpelado por la reincorporación el lunes de la docente de religión no renovada en 2001 por casarse por lo civil con un divorciado. "Sobre este tema, que desgraciadamente se ha dilatado durante muchísimos años (...), no tenemos nada más que decir al respecto", señaló. Al ser preguntado sobre si el Obispado pretende o no renovar a Galera el curso que viene y si aún consideran que no es idónea para el puesto, asegura que no la conoce "personalmente" e insiste en que la postura de la Diócesis "es la que ya ha manifestado estos años".