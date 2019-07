Objetivo: Acabar con los enganches ilegales a la luz

El fraude eléctrico es uno de los principales problemas por los que atraviesa Almería en la actualidad. Motivado en muchos casos por las cada vez más numerosas plantaciones de marihuana, son muchos los que deciden conectarse a la red eléctrica saltándose toda la normativa y sin conocimiento de las empresas suministradoras. Aparte del peligro que pueden provocar entre sus vecinos, uno de los principales efectos son los cortes de luz que sufren de forma periódica los residentes en barrios como La Chanca, Pescadería, Los Almendros, etc.

Tal es la situación que hoy la Delegación del Gobierno de la Junta acoge la constitución de la Comisión de lucha contra los cortes de luz y el fraude en la ciudad de Almería, que estará integrada en un primer momento por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, el alcalde Ramón Fernández-Pacheco, la delegada del Gobierno, Maribel Sánchez, así como por representantes de Endesa y de los Cuerpos de Policía Local y Nacional. En esta primera reunión no sólo se dará luz verde a la Comisión, sino que se le ha solicitado a Endesa que presente un informe y un protocolo a poner en marcha para atajar una situación que afecta a las familias y autónomos que residen y trabajan en los barrios afectados.

Yno será la única acción impulsada por el Gobierno andaluz, ya que el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha anunciado que el próximo 1 de agosto se recibirá a la Asociación de Vecinos “La Traiña” del barrio de Pescadería, a la Asociación de Vecinos de Piedras Redondas, Federación Argar, y a la Unión de Consumidores.

Bravo precisamente ha incidido en que la mala calidad del suministro eléctrico en estos barrios “no era responsabilidad de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, sino que era derivada de actuaciones de terceros, donde se han detectado multitud de enganches irregulares, asociado a actividades que en la gran mayoría son ilícitas”.

Para hacerse una idea de la situación, el pasado viernes 19 de julio la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local, llevó a cabo una nueva actuación en Los Almendros, barrio en el que escoltó al personal de Endesa mientras los técnicos eliminaban un total de 73 enganches ilegales a la red eléctrica. Una situación que cada vez es más frecuente y que supone uno de los principales problemas de seguridad ciudadana en la actualidad. Así lo demuestra que sólo en lo que va de año se han realizado 979 cortes de suministros por enganches ilegales en un total de 25 intervenciones, lo que supone superar los datos conjuntos de 2017 y 2018. Y es que en ambas anualidades se practicaron 23 redadas de este tipo que concluyeron con un total de 940 cortes de suministro.

La Policía Nacional triplica los kilos de cannabis intervenidos hasta junio Las comisarías de Policía Nacional de Almería y El Ejido, durante el primer semestre de 2019, han aumentado significativamente las actuaciones llevadas a cabo en relación con los delitos relativos al cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes, especialmente marihuana. La Policía Nacional ha explicado en un comunicado que las organizaciones y clanes que hacen del cultivo de plantas de cáñamo su modo de vida, presentan “un hermetismo absoluto, además de en la mayoría de los casos, están ligados los miembros por vínculos familiares”, lo que dificulta “en gran medida la investigación de este tipo de delitos y el posterior arresto de sus responsables”. Sin embargo, los agentes han puesto a disposición judicial a 152 personas durante los seis primeros meses de este año y han intervenido 18.407 plantas de marihuana, que han arrojado un peso de casi 2.700 kilos. En el mismo periodo del año pasado, fueron detenidas por la Policía Nacional 116 personas e incautadas 14.242 plantas que pesaron 951 kilos. Los atestados policiales remitidos a los juzgados de guardia, en los cuáles se plasman las pruebas e indicios sobre las actividades delictivas desarrolladas en relación con el cultivo y venta posterior de marihuana, han permitido que “la casi totalidad de los arrestados ingresasen en prisión de manera inmediata”. La Comisaría de Policía Nacional en Almería, de enero a junio de 2018, practicó 55 registros domiciliarios, frente a los 57 de este año. Por su parte, los agentes destinados en El Ejido, se han encargado de realizar 32 registros relacionados con la proliferación de plantas de marihuana durante el mismo periodo de 2019, frente a los 11 de 2018.

Según los datos facilitados por Endesa a este periódico, en El Ejido se han realizado en 2019 tres intervenciones con 108 cortes; en Matagorda uno con 23 desenganches; en Vícar otros cuatro con 124 cortes; en Berja uno con 22 desenganches, en Adra tres con 66 cortes; en el barrio de Pescadería cinco con 184 cortes; en El Puche uno con 123; en El Quemadero dos con 56; en el Cerro de San Cristóbal uno con 36; en Roquetas de mar tres con 223, y en Vera uno con 14. En todos los casos, con la presencia de agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil, según el ámbito de actuación de cada cuerpo.

Son cifras significativas si se tiene en cuenta que en municipios como Roquetas sólo se efectuaron 22 desenganches durante 2017 y 2018, y que en los barrios más afectados de la capital almeriense no parece darse una tendencia a la baja, sino antes al contrario.

Por ejemplo, según la información de Endesa, en Pescadería en enero se realizaron 10 cortes en las calles Valdivia, Rioja, Resaca, etc.; en febrero otros 18 en Boabdil, Estrella Polar, Rey Chico, etc.; en marzo 115 en Chamberí, Navegante, San Joaquín, Ruano, Remo, Pleamar, etc., y en mayo diez más en Puntal o Azogue, entre otras.