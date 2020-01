Oleada de violaciones en la capital, ya son tres en lo que va de año

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería dejó en libertad con cargos a este hombre de 29 años, que se encuentra investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual, si bien el juez le ha prohibido aproximarse a menos de 500 metros a la víctima y ha dictado una orden de protección respecto a la mujer. No existían denuncias previas por malos tratos en más de una década de matrimonio de la pareja, y el ahora detenido no tiene antecedentes de ningún tipo.

Según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual aumentaron un 25,6 por ciento durante los nueve primeros meses de 2019, respecto al mismo periodo del año anterior. Así, de los 164 casos registrados en toda la provincia entre enero y septiembre de 2018, se pasó a los 206 del año pasado. La variación es incluso mayor si se habla únicamente de las agresiones sexuales con penetración, elevándose al 38,9 por ciento al pasar de 18 a 25 casos en los periodos estudiados. El resto de delitos -no desglosados específicamente en esta estadística- crecen en proporción un 24 por ciento (de 146 casos en los tres primeros trimestres de 2018 a 181 en los mismos meses de 2019). Al contrario de lo ocurrido con estos tres asuntos, la mayoría de ellos no han sido conocidos por la población.

Abusos a menores y delitos contra la libertad sexual, todos los meses en la Audiencia

Aunque los delitos por estafas, lesiones, apropiaciones indebidas, homicidios, asesinatos o contra la salud pública siguen celebrándose en la Audiencia Provincial, desde hace un tiempo no hay mes en el que violaciones, agresiones sexuales o abusos sexuales, tanto a menores de edad como a mujeres de más de 18 años, dejen de enjuiciarse en las salas de vistas del Palacio de Justicia.

Por ejemplo, el pasado 15 de enero la Sección Tercera imponía dos años de prisión a un hombre acusado de abordar a una niña de 10 años en la vía pública y forzarla para darle dos besos, tras lo que la menor logró escapar. Los hechos tuvieron lugar sobre las 13:30 horas del 21 de agosto del año pasado, cuando M.Z. comenzó a llamar la atención con silbidos a la víctima cuando la niña caminaba cerca de un parque de la avenida del Mediterráneo de Almería .

En octubre del año pasado, la Sección Segunda condenó a once años y medio de prisión a C. T., el profesor británico de un colegio privado de Roquetas que abusó de una alumna con la que inició una relación sentimental cuando ésta todavía tenía 14 años.

Ese mismo mes, la Sección Tercera condenó a cuatro años y seis meses de prisión al empresario hostelero que abusó sexualmente en varias ocasiones de una niña de 13 años a quien abordó en la calle tras verla en “situación de precariedad” y le propuso que realizase “tareas domésticas” en su vivienda “a cambio de dinero y comida”.

Aún está pendiente la sentencia de un hombre que se enfrenta a 34 años y dos meses de prisión por abusar y agredir sexualmente a la hija de su pareja, a la que también grabó presuntamente desnuda y mientras realizaba los actos por los que está siendo juzgado, que el pasado 7 de enero dijo que estaba enamorado de ella y que su relación era de “cariño”.Negó el relato de la Fiscalía y de la acusación particular, sosteniendo que sólo tuvo encuentros de carácter sexual con ella a partir de cumplir los 14 años y que siempre fueron consentidos.