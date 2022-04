Orejas y Puerta Grande para Jesús Almería en 3 Taurinos 3

Velada inolvidable la organizada por el Foro Cultural 3 Taurinos 3 para homenajear al torero almeriense Francisco Jesús Martínez Ruiz, conocido taurinamente como Jesús Almería al cumplirse 20 años de su alternativa en Roquetas, el día 22 de julio de 2001. La práctica totalidad de subalternos se dieron cita en el salón de actos de la Casa de la Música así como el que el día 5 de junio será ya torero de alternativa, José Cabrera, algo que dice mucho de la calidad humana y taurina del homenajedo. También estuvieron presentes los concejales Sacramento Sánchez, Diego Cruz y Miguel Cazorla. Centenares de aficionados al arte de Cúchares llenaron más de la mitad de butacas del recinto para no faltar a tan histórica tarde.

Jesús Almería, torero "Al mundo del toro le debo lo que tengo, ser la persona que soy hoy, tras 35 años en él"

El acto fue conducido por Juanjo García quien realizaba preguntas a Jesús y este contestaba de manera un tanto tensa al principio pero con soltura y desparpajo conforme avanzaba el mismo. Recordó sus primeros años en la Escuela Taurina que dirigía José Antonio Martín, en la que ingresó con sólo 10 años. En su debut con picadores vino su gran éxito: el Capote de Paseo que ganó en la Feria de Almería en 1996 con la totalidad de primeros espadas toreando en ella. Luego le llegó el momento de la alternativa en Roquetas, de la que se han cumplido 20 años.

“Soy torero tanto de Almería como de Roquetas, pues aquí tomé la alternativa y el año siguiente toreé en la inauguración de la actual plaza en festejo televisado en el que corté cuatro orejas. Este 2022 se cumplen 20 años de ello y parece seguro que torearé en el festejo del aniversario junto al que ya será torero, José Cabrera”. Pero tiene una espinita clavada: “En Almería he estado en cinco Ferias pero la espada me ha impedido cortar más orejas. Igual me pasó en mi confirmación en Madrid”. La proyección de un vídeo con su última actuación en Vera, donde cortó cuatro orejas y salió a hombros, puso broche oro.