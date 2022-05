El PP de Almería se presenta con "la mejor candidata para defender los intereses de la provincia"

El Partido Popular de Almería ha presentado hoy a la candidata número 1 al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo, en un acto en el que el presidente del PP almeriense, Javier A. García, ha destacado que el PP cuenta “con la mejor persona posible para representar los intereses de Almería en la Junta, Carmen Crespo, una mujer a la que le avala su trabajo, sus años de gestión, su experiencia y el conocimiento que tiene de la provincia”. En el desayuno ante los medios han estado presentes el secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, y el coordinador de campaña, Paco Góngora.

Javier A. García ha recordado que Carmen Crespo es “la voz de todos los almerienses en el Consejo de Gobierno andaluz y la mejor consejera de Agricultura que ha tenido nunca la Junta de Andalucía”. “Estamos muy orgullosos de ella, es la persona que mejor representa los intereses de los almerienses y del Partido Popular y no podemos olvidar que gracias a ella se han desbloqueado demandas históricas en nuestra provincia”, ha recordado. Por último, ha señalado que “el PP de Almería se va a dejar la piel para que Juanma Moreno siga siendo presidente y para que la provincia y Andalucía sigan avanzando gracias al Gobierno del Cambio”.

CARMEN CRESPO

Por su parte, la cabeza de lista del PP de Almería, Carmen Crespo, ha agradecido al partido la confianza depositada en su persona y ha dicho sentirse “muy acompañada por un partido unido y orgullosa de ser almeriense”. Carmen Crespo ha destacado que gracias al Gobierno de Juanma Moreno “Almería ha pasado de ser la tierra más olvidada a estar en el centro de las políticas del Gobierno del Cambio”, un Gobierno que según ha explicado ha incrementado en un 40% la inversión a los almerienses en tres años, pasando de 169 euros por habitante a 236 euros por habitante.

La candidata del PP ha señalado que su partido llega a este momento con un “importante aval” como es la gestión del gobierno de Juanma Moreno que ha sido protagonista de un cambio sereno y tranquilo y que ha llevado a cabo una importante apuesta inversora en Andalucía y en Almería tal y como reflejan los datos de CEACOP, asociación que representa a más de 250 empresas andaluzas de la construcción, y que destaca que sólo en 2021 se alcanzó la cifra de 1.000 millones de euros en obras adjudicadas en Andalucía, el 12,5% en Almería por un valor de 373,2 millones de euros.

Carmen Crespo ha puesto sobre la mesa muchos más datos que demuestran que la gestión del Gobierno del cambio ha sido un éxito y que por fin “Andalucía ha despertado del letargo a la que la tenían sometida los gobiernos socialistas durante décadas”. En su intervención se ha referido a los datos de paro y ha recordado que “Andalucía es la comunidad donde más ha bajado el paro en abril y en todo el último año” ayudando a ello la provincia de Almería que es una de las que más autónomos ha aportado con 726 nuevos en el último año.

Además ha recordado como hace cuatro años Juanma Moreno dijo que recogía el empuje, el talento y la capacidad de trabajo de Almería como modelo para su gobierno y hoy “Almería ha pasado de ser la tierra más olvidada a estar en el centro de las políticas del Gobierno del cambio”. Carmen Crespo ha demostrado esta afirmación con hechos porque como ha señalado “ahí está el Materno Infantil en funcionamiento, la variante de Berja, la Autovía del Almanzora a punto de finalizar, la puesta en valor de la Alcazaba o el castillo de Vélez Blanco”.

La número 1 por Almería ha recordado que en esa revolución y transformación de Andalucía la Política del Agua ha sido protagonista, dando solución a problemas históricos y a la misma vez ha pedido altura de miras de Gobiernos que crean en ella como una política posibilista que no desdeñe posibilidades. “La derogación del trasvase del Ebro fue un error y no vamos a consentir que la política hídrica nacional siga siendo negar agua a Almería. Andalucía ha demostrado que se puede invertir en agua y el Gobierno central debe hacer lo mismo, reprogramar los fondos Next Generation y ejecutar todas las obras hidráulicas pendientes de su competencia porque el agua es empleo y oportunidad (Ampliación de la desaladora de Dalías y Carboneras, Bajo Almanzora y conducción de agua desalada Venta del Pobre-Tabernas)”, ha manifestado.

Carmen Crespo ha exigido al Gobierno de Sánchez el mismo grado de compromiso que tiene el gobierno andaluz con Almería en materia de agua y ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno tiene en marcha inversiones por valor de 152,6 millones que cubren necesidades del 80% de municipios de la provincia de Almería en depuración y abastecimiento. A lo que hay que sumar el hito de hacer efectivo el canon del agua que por primera vez se invertirá al 100% en Andalucía y Almería. En materia de Agricultura la candidata del PP de Almería ha subrayado la firme defensa de la agricultura de Almería y como el Gobierno andaluz ha pedido la revisión de los acuerdos con terceros países, la implantación de las cláusulas espejos y poner fin a la competencia desleal, así como más controles en los puestos fronterizos de los puertos y que se cumplan los contingentes.

En el caso de la provincia de Almería Carmen Crespo ha destacado también la apuesta por el relevo generacional que ha ofrecido salida a más de 500 jóvenes, las ayudas concedidas que esperaban desde 2015, o el impulso del Polo de Innovación. A lo que ha añadido la importancia de hacer de la economía circular un aliado del campo y el éxito de lograr con la unión de todos el sistema Traziplast.

Por otra parte Carmen Crespo ha destacado que la política de Juanma Moreno también ha cuajado en la pesca a la que se ha dado un futuro esperanzador;en la apuesta por una Sanidad más humanizada con más recursos y con la implantación del nuevo Grado de Medicina; en la educación consiguiendo que Almería haya pasado de ser la provincia con más caracolas a tener más de 160 actuaciones de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos con un importe de 137 millones; en la bajada de impuestos que ha supuesto que haya 210.000 nuevos contribuyentes y que se haya aumentado la recaudación en 800 millones de euros; en el impulso de nuestros espacios protegidos con inversiones por ejemplo en Cabo de Gata, en el mirador del Arrecife de las Sirenas; destinando más dinero y medios al Infoca; e impulsando nuestra cultura y nuestro patrimonio poniendo fin a años de espolio y maltrato de nuestras señas de identidad y apostando por Los Millares, el castillo de Vélez Blanco o Ciavieja.

Finalmente Carmen Crespo ha señalado que aún queda mucho por hacer y que se presenta para pedir la confianza de todos los almerienses en un proyecto que cree en Almería y que conoce Almería. “Nos jugamos frenar el ritmo de ese cambio que hemos iniciado e incluso parar las inversiones que Almería reclamaba desde hace décadas. Almería se merece mucho más y lo mejor está por llegar”, ha finalizado.