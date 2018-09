El PP quiere a Almería en la campaña turística 'Andalucía, paisajes con sabor'

El PP almeriense se sumó ayer a las críticas de Ciudadanos contra la Consejería de Turismo por dejar fuera de las rutas de la campaña de promoción 'Andalucía, paisajes con sabor' a las provincias de Jaén y Almería coincidiendo con el año de candidatura para ser Capital Española de la Gastronomía. Ayer la portavoz del PP andaluz y parlamentaria por Almería, Carmen Crespo, pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz que aprovechara su visita a la provincia ayer en primer lugar para pedir disculpas a los almerienses por no incluir a nuestra provincia en la campaña de promoción turística y que después rectifique inmediatamente para que Almería y Jaén, junto con el resto de provincias de la comunidad, aparezcan en esta campaña de promoción nacional e internacional porque "todas tienen un inmenso patrimonio y capital gastronómico y ninguna es más ni menos que otra".

Crespo ha señalado que el PP ya registró ayer por la mañana en el Parlamento una pregunta para que la Junta explique cuáles son los motivos por los que el Consejo de Gobierno ha excluido de la campaña a Almería y Jaén y ha anunciado que su Grupo Parlamentario va a pedir en la próxima Comisión de Turismo un ambicioso "Plan Estratégico Turístico para Almería 2019-2022" a la Consejería de Turismo y Deporte, para que en el presupuesto del 2019 y sucesivos, nuestra provincia cuente con las herramientas, medidas y recursos económicos suficientes que coloquen a Almería en el mapa y en el centro del mundo como destino turístico. La parlamentaria almeriense señala que "Susana Díaz y el PSOE han ignorado y ninguneado a toda la potencialidad turística y gastronómica de nuestra provincia" y le recuerda a la presidenta que "si de algo puede presumir Almería, además del capital humano y emprendedor que representan los almerienses, es del paisaje único, espectacular y lleno de contrastes, y del sabor y de la calidad que ofrecen nuestros productos de la tierra, pero Susana Díaz ni conoce, ni reconoce ni le importa ni lo uno ni lo otro".

Susana Díaz y el PSOE han ninguneado el potencial gastronómico de nuestra provincia"

En su intervención de ayer ante los medios, la portavoz del PP-A en el Parlamento lamentó que en estos momentos, en los que Almería necesita un apoyo y empujón extraordinario de la administración andaluza por ser aspirante a la Capitalidad Gastronómica del 2019, la Junta vuelva a no tender la mano a nuestra provincia, demostrando una vez más que "Almería no existe para el PSOE". "No lucir y pasear por el mundo el inmenso patrimonio gastronómico y los sabores de nuestros productos que son valorados en todo el mundo como la gamba de Garrucha y Alborán, el aceite, los productos hortofrutícolas, el pulpo seco de Adra, y no reconocer el trabajo de investigación, el importante esfuerzo de nuestro Ayuntamiento, así como de nuestros chefs, artistas profesionales es inadmisible y demuestra una falta de compromiso del PSOE y de Susana Díaz con Almería y con su futuro", manifestó.

Carmen Crespo señaló ayer además que la industria turística, el turismo gastronómico y el sector agroalimentario son los motores más importantes de Andalucía para crear empleo y para que la marca Andalucía adquiera aún más valor, crezca y se fortalezca como destino turístico, y por todo ello, subraya que "Almería es una magnífica carta de representación y una de las provincias que más necesita el impulso y ayuda de las administraciones".

Por otra parte, la portavoz popular ha recordado que según el II Estudio de la demanda de turismo gastronómico en España, que realiza la consultora especializada Dinamiza, la Comunidad de Madrid y el grupo González Byass, Andalucía (por delante de Galicia y País vasco) es la comunidad autónoma favorita de los españoles para hacer viajes y escapadas gastronómicas, por lo que ha insistido en que "Almería no puede, por culpa de la Junta, correr el riesgo de perder el 28,7% de los viajeros que pertenecen al segmento del turismo gastronómico".

"Desde el PP no vamos a permitir ni un solo desaire más a nuestra tierra, ni un sólo revés más por parte de Susana Díaz ni del PSOE que llevan despreciando e ignorando a Almería 40 años". Otros colectivos sociales como Acción por Almería también han condenado el nuevo "desprecio y ninguneo" de la Junta a la provincia.