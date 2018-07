El PP de Almería vota por la unión

Más de 1.600 afiliados del PP en la provincia de Almería pudieron ejercer ayer su derecho al voto en la primera vuelta de la primarias nacionales del partido después de completar su inscripción y estar al corriente en los pagos de cuotas. Es una de las organizaciones más fuertes de Andalucía y la tercera en electores por detrás de Málaga y Sevilla. Y acudió al proceso, que se desarrolló sin incidencias, con un mensaje de unión y la consigna de integración en una lista de los dos candidatos que ayer pasaron el corte. Los cargos y responsables políticos del partido expresaron a pie de urna la necesidad de sumar para no divivir al partido, si bien en días previos cada uno se había decantado por una opción, con un especial empuje de la dirección del partido hacia Cospedal, a la que han respaldado públicamente los senadores y diputados, así como los alcaldes y concejales de media provincia. No obstante, también ha sido considerable el respaldo a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que ha conseguido embarcar en su proyecto político a los regidores de Almería y El Ejido, entre otros, además de la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo. Cada uno con su opción de voto, pero todos con la esperanza de unir fuerzas. Javier García, secretario general del PP dde almeriense, argumentó que la dirección en Almería es partidaria de que al Congreso Nacional del 20 y 21 de julio se concurra con "una sola lista" elaborada por los dos candidatos que ayer salieron elegidos. "Pedimos a los que pasen el corte que se pongan de acuerdo e intenten integrar para que los compromisarios voten solamente a una lista", aseguró poco después de ejercer su derecho al sufragio.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando planteó su respaldo a una única candidatura formada por los dos elegidos de la primera ronda y lo justificó en la necesidad de que no se divida el partido: "Aquí no sobra nadie, al revés falta gente y todos son necesarios". Después de votar en la sede provincial de los populares almerienses en el Paseo de la capital, el diputado nacional aseguró que "conoce a todos los que integran el equipo de los candidatos y cuentan con gente extraordinaria", por lo que instó a buscar la integración de las candidaturas. No perdió la oportunidad de cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez planteando que votó -sin decir a quién- por alguien que es "mejor que Pedro Sánchez y va a ser una persona capaz de sacar adelante el proyecto".

Los afiliados inscritos eligieron ayer, además de los candidatos al Congreso, a los compromisarios que los representarán. Son 63, de los que 4 corresponden a Nuevas Generaciones. Abrieron 21 sedes en la provincia que acogieron las papeletas de simpatizantes de 51 municipios de la provincia.