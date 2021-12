El PP insta a Sánchez a "pedir perdón por sus mentiras sobre el precio de la luz”

El portavoz del Partido Popular de Almería, Ramón Herrera, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería pedir perdón a todos los españoles por sus mentiras sobre el precio de la luz al asegurar que a final de año pagaríamos menos por la factura de la electricidad que en 2018 cuando la realidad es que actualmente la energía que consumimos es casi seis veces más cara que hace un año.

Herrera subraya que faltan dos días para certificar otra promesa incumplida de Sánchez que se suma a una larga lista de incumplimientos que mantiene con nuestra provincia, motivo por el que pide “responsabilidades” a un Gobierno que además ha puesto trabas al desarrollo de Almería al frenar infraestructuras prioritarias como la llegada del AVE.

El portavoz popular manifiesta que “con Pedro Sánchez la luz ha pasado de ser un bien esencial de primera necesidad a convertirse en un bien de lujo” y destaca que “el Gobierno que no iba a dejar a nadie atrás se ha convertido en un Gobierno que castiga a los más vulnerables y a las clases medias y bajas”.

“Tenemos un presidente que asegura que la media de los hogares no va a pagar más por la subida de la luz, sin embargo la realidad es que nos vuelve a mentir porque hay más de diez millones de españoles que van a pagar más en los recibos mensuales.

Pedro Sánchez debería preguntar a los autónomos, a cualquier vecino de Almería o a aquellos que tienen un pequeño negocio cuánto pagan por la electricidad consumida. Debería bajarse del Falcón, pisar la calle y palpar la realidad de los millones de personas que no pueden llegar a fin de mes por la brutal subida de la luz”, manifiesta.

Por ello, Ramón Herrera insta al Ejecutivo Central a que de una vez por todas tome medidas que de verdad abaraten el precio de la electricidad porque se avecinan meses duros de invierno y no es de recibo que muchos españoles y almerienses tengan que pensar en si ponen o no la calefacción porque no llegan a fin de mes.

El portavoz popular recuerda como su partido ya ha defendido en el Congreso, Senado y Parlamento Andaluz iniciativas en las que se incluían medidas para abaratar la factura de la luz un 20%, pero al ser propuestas por el Partido Popular el Gobierno de Sánchez no las acepta.

“Pablo Casado ha defendido medidas como usar los derechos de CO2 para reducir la factura de la luz, traspasar a los Presupuestos Generales del Estado los costes no energéticos, suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, o aplicar un IVA reducido al 10% permanentemente. Con todas ellas se lograría bajar un 20% la factura de la luz y acabar con el desorbitado precio que ha marcado récord históricos sin que Sánchez haga nada”, afirma.

Ramón Herrera asegura que en cualquier país de la UE un presidente que hubiera mentido como lo ha hecho Sánchez habría dejado su puesto hace tiempo, sin embargo “en España tenemos un Gobierno que dijo que le iba a meter mano a los beneficios de las eléctricas y a lo único que ha metido mano es a los bolsillos de las familias, miles de ellas en situación crítica”.

Por último, recuerda que “España paga la luz más cara de la historia” y afirma que “el sistema eléctrico necesita una reforma serena y rigurosa y no un plan chapuza como el que ha trasladado este Gobierno”.