El PP anima a los almerienses a acogerse a las ayudas en materia de vivienda promovidas por el Gobierno andaluz

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Ramón Herrera ha destacado esta mañana en rueda de prensa el importante cambio que se ha producido en las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno, tras la puesta en marcha de medidas como el Plan Vive en Andalucía de Vivienda y Rehabilitación Urbana 2020-2030 que supondrá una inversión para los próximos cinco años de 690 millones de euros y puede llegar a generar alrededor de 56.000 empleos.

Herrera ha manifestado que entre las funciones del Plan Vive se encuentran facilitar el acceso a los jóvenes, mayores de 65 años y colectivos vulnerables a una vivienda a precio asequible; adecuar las viviendas a las nuevas necesidades ambientales, funcionales y familiares; lograr una convivencia más humana en pueblos y ciudades; y dinamizar la economía y el empleo en el sector de la construcción.

En su intervención, el parlamentario del PP ha hecho un llamamiento a los almerienses para que hagan uso de las ayudas que ha aprobado de manera extraordinaria el Consejo de Gobierno de la Junta.

“Desde el pasado día 8 de julio hasta el próximo mes de septiembre se pueden solicitar las ayudas extraordinarias de alquiler destinadas especialmente a aquellas personas que lo han pasado especialmente mal durante la pandemia. Aquellos almerienses que estén en paro, en un ERTE, los autónomos que han visto reducidos sus ingresos en un 30%, o familias que están en una situación de riesgo económico pueden solicitar estas ayudas con carácter retroactivo desde abril a septiembre”, ha afirmado.

Ramón Herrera ha insistido en que frente a las nefastas gestiones del anterior gobierno socialista en materia de vivienda (no pagaban las ayudas a promotores, ni a las agencias de fomento del alquiler e inquilinos, no resolvían las ayudas al alquiler, no pagaban las obras de ascensores a comunidades de propietarios, ni ejecutaban las áreas de rehabilitación), el Gobierno de Juanma Moreno pretende que “estas ayudas lleguen al máximo número de personas posible y gastar todo el dinero que se ha presupuestado para ello”. Para conseguirlo el parlamentario del PP ha destacado también el importante papel que juegan los medios de comunicación a la hora de difundir la información y que el mayor número de almerienses puedan acogerse a este tipo de ayudas.

Por otra parte, dentro del Plan Vive Herrera ha destacado el importante esfuerzo que se está haciendo para la promoción de viviendas poniendo en marcha medidas como por ejemplo subvenciones a promotores de hasta el 40% con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda en alquiler en nuestra comunidad a precio limitado y paliar la subida de los precios del alquiler; bajar el número de años para que una vivienda de este tipo se pueda vender antes, o ayudar con algún tipo de desgravación.

En cuanto a la rehabilitación de viviendas se ha referido a las que hay en el casco histórico de la capital, cuyos propietarios van a poder acceder a programas destinados a garantizar la seguridad en la utilización, la conservación, la eficiencia energética y la accesibilidad. Además, ha destacado el programa destinado a la adecuación interior de las viviendas para la supresión de barreras arquitectónicas, para personas mayores de 65 años, o con diversidad funcional o dependientes.

Por último, Ramón Herrera ha aludido al programa de ayuda a la investigación en materia de vivienda destinado a las universidades públicas andaluzas, potenciando los temas dedicados a la innovación, eficiencia energética y construcción sostenible.

“El Gobierno de Juanma Moreno siempre ha defendido las políticas medioambientales y uno de sus objetivos es también destinar fondos a que las viviendas de nueva construcción sean medioambientalmente sostenibles”, ha concluido.