El PP lamenta que la Junta no frene a las agresiones sanitarias

La parlamentaria andaluza del Partido Popular (PP) de Almería Rosalía Espinosa ha destacado la enorme preocupación que tanto el Sindicato Médico de Almería (Simeal) como personal de enfermería y auxiliares le han trasladado ante la evolución ascendente de las agresiones sanitarias que se están produciendo en centros de salud y en hospitales almerienses y andaluces, un problema que va a más y que lamentablemente "la Junta no encara para solucionarlo cuanto antes".

Espinosa ha exigido al Gobierno andaluz que actúe, "porque los profesionales sanitarios no pueden ir a sus puestos de trabajo con miedo", y ha recordado al PSOE como el PP defendió en el Parlamento Andaluz una iniciativa en la que se recogían propuestas para poder acabar con este problema y en la que se pedía una mayor protección y seguridad para los profesionales sanitarios, "Proposición No de Ley que fue aprobada por unanimidad y que a día de hoy no se ha puesto aún en marcha". La parlamentaria del PP ha afirmado que el Plan de Seguridad de 2005 ha quedado "obsoleto" y ha señalado que es necesario crear uno nuevo, y como no, poner en marcha medidas para que los profesionales no se sientan solos, que es lo que está ocurriendo actualmente.

"Es necesario que de una vez por todas la Junta actúe, porque gracias a los profesionales sanitarios de nuestra provincia y de nuestra comunidad la atención sanitaria en Andalucía es muy buena, a pesar de las graves deficiencias que existen en cuanto a medios materiales y falta de profesionales, que es algo que se escapa a su labor diaria y que depende de la Administración", ha señalado.

Rosalía Espinosa ha considerado que si las agresiones físicas a los profesionales sanitarios han aumentado en el último año un 40% se debe a que son ellos los que dan la cara en el SAS y a los que se culpabiliza de las deficiencias del sistema sanitario. La parlamentaria popular espera que la Junta actúe de una vez por todas y ponga en marcha las medidas para poner coto a las agresiones.