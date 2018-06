No del PP a una moción de Ciudadanos por responsabilidad política

La falta de dos concejales del Grupo Municipal Socialista -la entrada de los ediles que sustituirán a Juan Carlos Pérez Navas y Consuelo Rumí no será efectiva hasta el próximo Pleno-, dejó este pasado martes sin suficiente respaldo la propuesta de Ciudadanos de llevar a cabo un plan de mejora en el barrio de Venta Gaspar ante la negativa del equipo de gobierno. El PP votó en contra por "responsabilidad política".

Según explicó la concejal de Fomento, Ana Martínez Labella, los fondos municipales son "finitos" frente a las mociones de la oposición. "Podríamos votar a favor pero la buena voluntad se puede volver en contra", argumentó la representante del PP quien asegura que los vecinos, ya avisados, "agradecen la sinceridad". A ello sumó que el arreglo de caminos rurales, lo que más urge, está contemplado, o la dificultad de dotar al barrio de unas pistas polideportivas en unos terrenos que forman parte de un sector privado sin desarrollar.

"Perplejo", el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, ha lamentado que el PP "esté con la calculadora electoral en la mano", considerando que las mejoras planteadas no son actuaciones a ejecutar este año, pudiendo ser introducidas en los presupuestos de 2019 y recordó, no obstante, los 3 millones consignados para barrios que, el alcalde, especificó, en su respuesta, que son para mantenimiento. "No -dijo- inversiones".