Ofensiva del PP en Congreso y Senado para que el Gobierno explique “el retraso y la falta de información” en las obras del AVE

Los diputados nacionales del PP de Almería Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí y los senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han señalado hoy en rueda de prensa que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado numerosas iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado para que el Gobierno de Pedro Sánchez de explicaciones a los almerienses por los retrasos que se están produciendo en las obras del AVE, así como si sigue manteniendo la fecha de 2023 para la finalización de esta infraestructura vital para el desarrollo de la provincia de Almería.

Castellón ha transmitido la preocupación del PP por la gestión que el Gobierno está llevando a cabo con esta infraestructura porque según ha dicho “no hay avances significativos desde que gobierna Pedro Sánchez” y ha recordado que el Gobierno del PP dejó todas las obras licitadas sólo pendientes de su adjudicación que finalmente se llevó a cabo en el mes de enero y marzo del año pasado. “Se cumple un año de la adjudicación de todos los tramos en la provincia y lo que estamos viendo es que el AVE no es una prioridad ni para el Presidente del Gobierno ni para el Ministro de Fomento como así lo demuestra la absoluta dejadez en la que se encuentra esta obra”, ha afirmado.

El diputado nacional ha lamentado además “el oscurantismo y la falta de información y transparencia” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre las obras del AVE. Concretamente ha explicado que son muchas las iniciativas que el Grupo Popular ha presentado en el Congreso y Senado y las respuestas tardan en llegar y cuando lo hacen no son concisas. Además, la comparecencia del Ministro Ábalos para que informe a los almerienses sobre sus planes con el AVE tampoco se ha producido.

En su intervención, Castellón se ha referido concretamente a una pregunta que en la anterior legislatura realizaron en el Congreso los diputados Javier A. García y Juanjo Matarí, y ha criticado la respuesta “difusa y poco precisa” por parte del Ministerio. “El Gobierno aseguró que las obras del tramo Río Andarax-Puche se iban a iniciar en marzo de 2019 y que los tramos los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax se iban a iniciar de manera inminente. Ante este oscurantismo y falta de concreción por parte del Gobierno hemos vuelto a insistir realizando una batería de preguntas muy concretas sobre cada uno de los tramos, incluida la integración en la ciudad de Almería, hemos solicitado la comparecencia del Ministro de Fomento y del Secretario de Estado de Transporte y queremos que nos digan si siguen manteniendo el año 2023 como fecha para la llegada del AVE ante los retrasos que se están produciendo”, ha explicado.

Por otra parte Miguel Ángel Castellón ha mostrado la preocupación de su partido ante la gestión que el Gobierno está llevando a cabo en las obras del AVE en la Comunidad de Murcia, obras que acumulan un retraso “incluso más grave que en la provincia de Almería”. “El Gobierno decía que todos los tramos iban a estar en obras a finales de 2019 y sobre todo nos preocupa qué va a pasar con el tramo de integración ferroviaria en Lorca porque si el tren no pasa por Lorca no va a llegar a Almería. Lo que sabemos es que este tramo estaba en estudio informativo y aún no se ha tomado una decisión sobre cómo va a pasar el tren por esta localidad. De ahí también que volvamos a insistir en que el Gobierno diga si mantiene la fecha de 2023 como la fecha para la llegada del AVE a Almería ante tantos retrasos”, ha concluido.