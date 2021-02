El PP presenta una moción para instar al Gobierno a que priorice las obras del Corredor Mediterráneo

El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno Ordinario de este viernes día 5 una moción para instar al Gobierno de España a priorizar las obras del Corredor Mediterráneo hasta Almería y su continuidad hasta Algeciras, reivindicando este eje “como una infraestructura estratégica para la competitividad y desarrollo económico del sureste español”. La petición, que espera sea secundada por todos los grupos de la oposición, incluye la culminación de las obras en curso, así como la reanudación del tránsito ferroviario con la capital y el uso de la histórica estación de ferrocarril, una vez queden concluidas en su totalidad las obras de restauración.

Considerando el Corredor Mediterráneo un eje “vital y prioritario” para Almería y siendo la nuestra una de las provincias con “mayor déficit” ferroviario de toda España, “su ejecución conectará y permitirá, no sólo viajar más rápido y con mayor frecuencia, si no que impulsará la economía provincial, potenciando las posibilidades de crecimiento de nuestros principales sectores productivos: la agricultura y el turismo”, subraya en su moción el Grupo Municipal Popular.

Al tiempo, recuerdan que esta es una infraestructura ferroviaria “inacabada e incompleta, con más de 20 años de retrasos acumulados en sus obras”, viéndose incumplida la planificación “real y efectiva”, diseñada por el entonces ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, “que hacía posible que el Corredor Mediterráneo estuviera operativo en 2023. En cambio, actualmente, el Gobierno de Sánchez ha deslizado hasta al menos 2027 la puesta en marcha del Corredor”.

Ponen además de relieve los populares un “muy desigual” nivel de ejecución material en el trazado de este eje, encontrándose “muy avanzado” el trazado que discurre por la Comunidad Valenciana y Cataluña, y “paralizado”, con interrogantes por la Región de Murcia y Andalucía, incertidumbres que inundan el trazado por la provincia de Almería hasta la vecina ciudad de Murcia, “donde no hay ni proyectos, ni fechas ni presupuestos”.

Como expone la moción, desde 2019 las obras de integración del ferrocarril a su paso por la ciudad de Murcia se encuentran paralizadas, y con ello, por lo tanto, su extensión hacia Almería, donde se nos prolongan "sine die" las obras de supresión del paso a nivel del Puche o las del tramo Puche-Andarax. Recuerdan del mismo modo los populares que “la segunda fase de la integración ferroviaria de Almería capital se encuentra en el limbo a la espera de una definición clara tras una propuesta inicial inviable por parte del Gobierno de España, mientras la Variante de Totana y el soterramiento de Lorca, las encontramos en sus primeros pasos de gestación: fase de proyecto y estudio informativo, respectivamente.

La preocupación por esta situación motivó que el pasado mes de diciembre, las ciudades de Almería y Murcia, representadas por sus respectivos alcaldes, firmaran un manifiesto para exigir al Gobierno de España, responsable de la ejecución del Corredor, que agilizara y priorizara la ejecución de esta infraestructura estratégica para la competitividad y desarrollo económico de ambas ciudades, abogando en ese encuentro porque el Gobierno de España aprovechara los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea (NextGeneration UE) para el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

Sin interlocución con el Gobierno

El Grupo Municipal Popular pone además de manifiesto la “falta de interlocución” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo al mismo tiempo al ministro de Fomento del Gobierno de España “que de respuesta a los almerienses respecto a la llegada de la Alta Velocidad a Almería y ofrezca compromiso y certezas respecto a una infraestructura imprescindible”, recalcando la necesidad de “ reactivar las obras de integración de la Línea de Alta Velocidad en Almería y la conclusión del denominado Corredor Mediterráneo hasta Algeciras (eje vertebrador de toda la comunidad autónoma andaluza)

Apoyo a las agencias de viajes

En una segunda moción, el Grupo Municipal Popular buscará el apoyo para solicitar, también al Gobierno de España, la aprobación de una serie de medidas en apoyo al sector de las agencias de viajes, uno de los segmentos más duramente golpeados dentro del sector turístico en la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

Entre las medidas solicitadas, la aprobación de un de un fondo de ayudas no reembolsables para ayudar a la recapitalización de las agencias de viajes, que sirva para garantizar a corto y medio plazo la subsistencia y solvencia de las agencias y evitar así, procesos masivos de destrucción de empleo del sector; el mantenimiento de los ERTEs hasta la definitiva normalización de la actividad de negocio de las agencias; la reducción del IVA, al tipo superreducido del 4% hasta el 31 de diciembre de 2021, aplicado a la prestación de servicios por parte de las agencias de viajes como herramienta de estimulo al consumo; o el diseño y difusión por parte de la Secretaria de Estado de turismo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sectoriales, de una campaña de publicidad que prestigie y ponga en valor la profesión de los agentes de viaje y su aportación de valor dentro de la cadena de valor turística como prescriptores del destino Almería, y en la tarea de asesoramiento personalizado de calidad a los usuarios y consumidores finales.

Recuerdan los populares en el cuerpo de la moción la abrupta paralización de actividad en el sector, consecuencia de los meses de confinamiento, de las diferentes restricciones llevadas a cabo, de la movilidad restringida...circunstancias que en el caso de las agencias de viajes no solo ha provocado una encadenada merma en los ingresos sino que además siguen haciendo frente a gastos tributarios, sosteniendo a sus empleados y en muchos casos devolviendo dinero de reservas que no han podido ejecutar. Un lastre al que se ha sumado la suspensión de los viajes del IMSERSO o la reducción en los márgenes de beneficio ante la proliferación de venta Online por plataformas nacionales e internacionales que no dispensan un trato personalizado como sí las agencias de viajes.

Sólo en la ciudad de Almería hay más de una treintena de agencias minoristas de viajes que sustentan 120 empleos directos en temporada baja de contrataciones y 160 en temporada alta. En la actualidad, debido a la situación en la que nos encontramos, más del 70% de los empleados de este sector en nuestra ciudad se encuentran en ERTE y la mayoría de los autónomos societarios están afectados de un modo u otro. La facturación de las agencias ha disminuido un 92% aproximadamente y a esto habría que añadir los reembolsos antes mencionados, y un coste medio de 35.000 euros anuales, en el mejor de los casos, por mantener las agencias activas.