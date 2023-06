El PP recupera la Alcaldía de Canjáyar gracias a un pacto con un concejal independiente

El PP ha anunciado que volverá a tener la Alcaldía de Canjáyar otros cuatro años tras el pleno de investidura que se celebra este sábado tras haber alcanzado un acuerdo con el concejal independiente de Canjáyar Cien por Cien, José Luis Vázquez, quien será designado como teniente alcalde y llevará el área de Empleo, Desarrollo Económico y Promoción de la Villa a cambio de su apoyo a la candidatura que encabeza Toñi Urrutia. Así lo ha trasladado el PP canjilón a través de sus redes sociales, donde ha calificado de "razonables" los acuerdos alcanzados con el representante de la formación tras las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que PP y PSOE empataron a número de concejales con cuatro ediles cada una -siendo el PSOE la opción más votada-, de forma que Canjáyar Cien por Cien se mostraba como llave de gobierno con su único concejal.

Los populares han apuntado que durante estos días se han alcanzado "puntos en común" en los programas de cada una de las formaciones "siempre buscando el interés y la gobernabilidad" del municipio. Así, Vázquez llevará "con independencia" la concejalía pactada, formará parte de la junta de gobierno y será teniente alcalde a cambio de apoyar el nombramiento de la aspirante popular como la primera alcaldesa de Canjáyar. "Era necesario conseguir un equipo de gobierno estable, capaz de llegar a acuerdos y con un único objetivo, hacer de Canjáyar un pueblo próspero, con recursos y que siga siendo el referente de toda la comarca", han expresado desde el PP, donde agradecen el "buen talante" y la "magnífica predisposición" del representante de la formación independiente para "poder remar juntos en esta importante misión que nos han encomendado los votantes de ambos grupos". Así, se han comprometido a que el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Canjáyar trabaje "por todos y cada uno de los canjilones y canjilonas".

"Queda lo más importante, dejarse la piel por nuestro pueblo 24 horas, siete días a la semana", han trasladado. Por su parte, el representante del partido independiente también ha dado cuenta de sus conversaciones estos días atrás con PP y con PSOE, si bien con este último partido se detectaron puntos de vista "muy diferentes" que impidieron avanzar en las negociaciones, según Vázquez. "Agradecemos la generosidad del PP que ha aceptado, además de nuestro proyecto para Canjáyar, nombrar el próximo sábado a nuestro candidato primer teniente alcalde, miembro de la junta de gobierno municipal" y concejal "totalmente independiente" con "las competencias en Empleo, Actividad Económica y Promoción de la Villa de Canjáyar". Además, según han añadido, Vázquez, "no tendrá sueldo alguno del Ayuntamiento ni tampoco cotizará a la Seguridad Social por él cantidad alguna".

"PREVALECEN INTERESES PERSONALES"

De otro lado, desde el PSOE han criticado que en el pacto entre PP y Canjáyar Cien por Cien "prevalecen intereses personales" y "no el pueblo de Canjáyar". "Te das cuenta de que el talante político es otra historia, es agárrate al sillón a toda costa, es todo vale", ha afeado el candidato socialista Antonio Simón en sus perfiles sociales. Simón ha rechazado que se llegaran a cerrar por su parte las negociaciones con Vázquez, aunque sí reconoce que se "dijo no a cuestiones que iban contra los valores del grupo socialista", como que fuera alcalde, vicealcalde, que pudiera tener acceso a delegación de firma "sin autorización del alcalde" o a que tuviera "un despacho en el cuartel de la Guardia Civil" porque "afirma no querer estar ni trabajar desde el Ayuntamiento de Canjáyar". "El PP gobernará con 286 votos junto al único Concejal de Canjáyar Cien por Cien, con 76 votos. No respetarán que el PSOE ha obtenido 350 votos, 64 votos más que el PP" han señalado antes de asegurar que desde el PSOE se trabajará "incansablemente desde la oposición" por el municipio.