El PSOE pone en valor la creación de la Agencia de Salud Pública para estar preparados ante “futuras amenazas”

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, ha puesto en valor la creación de la Agencia de Salud Pública, que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros con el objetivo de “preparar, prevenir, detectar y dar una respuesta rápida frente a amenazas y riesgos para la salud de la población”. En este sentido, el también secretario de Organización de los socialistas almerienses ha destacado el “esfuerzo” del Gobierno de España por “blindar” el sistema sanitario público y por “mejorar la salud de la población” mediante actuaciones, también, “de prevención y de control de enfermedades”. También, ha dicho, “se promueve el conocimiento y el asesoramiento técnico y científico” a través de esta futura Agencia que estará adscrita al Ministerio de Sanidad.

Se trata, en su opinión, de una iniciativa “muy demandada” tanto por los profesionales de la salud como por la ciudadanía. “No podemos olvidar que la experiencia vivida en esta pandemia ha marcado un antes y un después en la atención sanitaria” que ha sido “y seguirá siendo” una “prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez”. “Hay situaciones que requieren de una anticipación, de una rápida coordinación y se han de dar respuesta, también, a retos emergentes y futuros en materia de salud”, ha ahondado.

“El Gobierno de España ha realizado una gestión ejemplar durante la pandemia por coronavirus, y lo sigue haciendo, incrementando los recursos públicos para hacer frente a una situación nunca conocida hasta ahora y esta Agencia estatal nace, precisamente, de la experiencia acumulada y de la necesidad de contar con este preciado recurso ante posibles situaciones similares”, ha valorado el senador socialista. “Durante los meses más duros de pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no escatimó en esfuerzos para hacer frente a este virus y a sus consecuencias sobre la ciudadanía, y para proteger a la población en materia sanitaria y, también, social. Sin embargo, no todas las administraciones respondieron del mismo modo”, ha matizado. En este sentido, ha lamentado la gestión llevada a cabo desde el Gobierno de Moreno Bonilla. “En Almería no podemos olvidar que en los meses más duros de la pandemia, en lugar de incrementar los recursos para atender a la población, el PP cerró uno de nuestros hospitales, el de la Cruz Roja, y que los dirigentes provinciales guardaron un silencio sepulcral al respecto”.

“El Gobierno andaluz no ha tomado ni una sola medida para reforzar el sistema sanitario público; es más, muy al contrario, está debilitando el SAS en favor de la sanidad privada”, ha afeado. Al hilo de esto, ha lamentado que El Ejecutivo de Moreno Bonilla haya derivado “a más de medio millón de pacientes a la sanidad privada en sólo seis meses”, tal y como han publicado los medios de comunicación. “Moreno Bonilla agradeció a los sanitarios de refuerzo su trabajo durante la pandemia echándoles a la calle cuando aún se les necesitaba, lo mismo que va a ocurrir cuando termine el verano”, ha reprochado así como “las largas listas de espera para que un paciente sea atendido por un especialista o por el médico o médica de cabecera que este verano siguen siendo de más de una semana”.

“Por suerte para la provincia y para nuestro país, el Gobierno de España sí está del lado de las personas y sí defiende lo público y la creación de esta Agencia Estatal es una muestra más del compromiso de Pedro Sánchez con las personas y con los servicios públicos”, ha sostenido Martínez Rodríguez.