El PSOE presenta una moción para que el IES de La Cañada sea incluido en los presupuestos de la Junta

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha avanzado que el Grupo Socialista ha registrado una moción en la que solicita que el Pleno del Ayuntamiento acuerde instar a la Junta de Andalucía a que acelere todos los trámites administrativos pendientes, en relación con la cesión y segregación de los terrenos necesarios, para que el proyecto del nuevo IES de La Cañada figure en los presupuestos de Gobierno andaluz del próximo año.

Adriana Valverde ha detallado que en la actualidad aún está pendiente que se haga efectiva la segregación de la parcela cuya titularidad es de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, por lo que ha apuntado a “la necesidad de que tanto el Ayuntamiento como la Junta se pongan las pilas para acelerar ese trámite de modo que la parcela pase a ser de la Consejería de Desarrollo Educativo y el proyecto pueda entrar en la planificación presupuestaria el año que viene”.

La portavoz socialista ha criticado que “hace más de un año se prometió a las madres y padres de alumnos de La Cañada que el centro entraría en la planificación de infraestructuras educativas de 2023 y eso no ha ocurrido”, por lo que ha destacado que “con nuestra moción pretendemos llamar la atención para que no pase un año más con la excusa de que la parcela no ha sido segregada”.

“La necesidad de un nuevo centro de educación secundaria en La Cañada, tal y como vienen años reclamando el AMPA y los vecinos, ha sido reconocida por la Junta de Andalucía, por lo que tiene que hacer todo lo que esté en su mano y estar muy encima de todos los pasos administrativos para que ese proyecto se inicie cuanto antes”, ha recalcado.

Valverde ha lamentado que “la actitud de la Junta de Andalucía hasta ahora haya sido la de reaccionar solo tras las protestas de los padres en los medios de comunicación o después de los reproches del PSOE en el Parlamento andaluz”.

Al respecto, ha desvelado que “casualmente” la petición de de segregación por parte de la Consejería de Agricultura entró en el Ayuntamiento de Almería a principios de julio, justo después de que el diputado andaluz del PSOE y la propia Valverde mantuvieran una reunión con representantes del AMPA para interesarse por la situación.

Adriana Valverde ha confiado en que la iniciativa del PSOE sea aprobada por todos los grupos de la Corporación y que la alcaldesa “dé las instrucciones para que se desbloquee de una vez un asunto que solo depende ya de la voluntad política para que los niños y niñas de La Cañada puedan contar con el nuevo instituto antes de que culmine la actual legislatura”.