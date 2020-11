El PSOE insta al Ayuntamiento de Almería a aplicar, con "hechos", el Manifiesto contra la Violencia de Género

La concejala del PSOE Amparo Ramírez ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que pase "de las palabras a los hechos" y que ejecute las medidas a favor de la igualdad y contra la violencia de género del Manifiesto Institucional aprobado en el pasado Pleno, donde se recogen aquellas actuaciones concretas sobre las que es preciso actuar en nuestra ciudad.

Desde el Gobierno de España se han puesto en marcha medidas específicas de igualdad y de lucha contra la violencia de género y es de destacar el impulso decidido que se ha dado al Pacto de Estado, dotándolo de fondos para los servicios de atención a víctimas, inserción sociolaboral, campañas de sensibilización, apoyo a hijos e hijas y formación a profesionales.

Andalucía es la comunidad que más fondos ha recibido este año (16,4 millones de euros). “Sin embargo dichos fondos no se ejecutan al 100% y las ayudas a las asociaciones de mujeres no se convocan. La Junta sigue vendiendo como propias estrategias que fueron confeccionadas prácticamente por el gobierno socialista” ha señalado Ramírez. “El compromiso de la Junta con la ultraderecha no nos hace albergar esperanzas de que se mantenga un compromiso activo en la lucha contra las desigualdades” ha concluido.

La concejala del PSOE ha querido recordar también “el perfil bajo” que mantiene el Ayuntamiento de Almería en la lucha contra las desigualdades y contra la violencia de genero. “Se aprueban declaraciones institucionales, sin el apoyo de la ultraderecha –claro está- pero no dejan de ser declaraciones de intenciones. Parece que hay voluntad pero sin embargo tenemos cerrados los Centros de la Mujer y no parece que se vayan a abrir hasta abril de 2021”, ha señalado Ramírez.

Hay que recordar que el contrato firmado por el Ayuntamiento no se ha prorrogado por dejadez, de la misma forma que ha ocurrido con el firmado con el Colegio de Abogados. La labor de asesoramiento psicológico y jurídico que se debería dar desde estos centros es fundamental para muchas mujeres. Centros, ha recordado Ramírez, “que no tienen contrato, es decir, que han estado abiertos dos meses sin tener un contrato que respalde su actividad”.

La concejala del PSOE ha insistido en el hecho de que cuanto más se necesita el apoyo del Ayuntamiento, como “eslabón más cercano a las mujeres”, no es lo más “coherente” cerrar los Centros de la Mujer. Sobre todo en estos momentos, en los que la crisis sanitaria ha ensanchado las desigualdades sociales, en especial por razón de género.

“O trabajamos todos (ciudadanos e instituciones) o perderemos los logros alcanzados por una generación de mujeres que han dado mucho en la lucha por la igualdad” ha dicho la concejala. Y esa es la razón por la que los socialistas han presentado la moción, para pasar de las palabras a los hechos y para mejorar la gestión y la puesta en marcha de medidas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Se pretende que el Manifiesto aprobado en el último pleno del Ayuntamiento sea el “motor que impulse la igualdad y la lucha contra la violencia de género en Almería”. Con los siguientes puntos:

1.- Impulsar el Consejo Asesor de la Mujer, para elaborar un calendario anual con las campañas de visibilización y concienciación.

2.- Poner en marcha el IV Plan de Igualdad de hombres y mujeres y el Protocolo de actuación frente al acoso laboral así como el Observatorio de la Igualdad del Ayuntamiento.

3.- Que el Ayuntamiento de Almería gestione directamente los Centros de la Mujer, aprovechando que en este momento no existe contrato en vigor. Y que la asistencia especializada se preste a través de Unidades de Apoyo y Atención compuestas por una psicóloga y una abogada.

La coordinación se llevaría a cabo por la unidad de Igualdad, que ya existe, mientras que los cursos y talleres seguirían siendo imparttidos a través de contrato con empresa externa.

4.- Hay que involucrar en la lucha contra la violencia de genero a las administraciones, organizaciones económicas, sindicatos y sociedad civil. Creación de una Comisión Municipal de Trabajo para el Plan Integral contra la Trata y Tráfico de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.

5.- Elaborar un programa de apoyo al empleo de las mujeres fomentando su capacidad de emprendimiento, así como impulsar y favorecer la presencia y la participación de las mujeres en los diferentes sectores de la actividad económica de la ciudad.

6.-Sacar un concurso anual para impartir cursos, talleres y acciones formativas durante todo el año en colegios e institutos sobre igualdad y contra la violencia de género.

Para finalizar, la concejala del PSOE, Amparo Ramírez señaló que “no podemos permitir que el compromiso dado en el último pleno a todos las almerienses, hombres y mujeres, se convierta en papel mojado porque la igualdad es algo de todos y a todos beneficia”.

Almería, 27 de noviembre de 2020