El PSOE critica que las playas de Almería no han brillado este verano por la deslucida gestión del Ayuntamiento

La concejala socialista Carmen Aguilar ha realizado un balance de la temporada de playas que se inició el 15 de mayo y finalizó el pasado 3 de octubre, y ha lamentado que “las playas de Almería no han brillado este verano como merecían por la deslucida gestión que ha realizado el equipo de Gobierno del PP”.

Aguilar ha recordado que desde el Grupo Socialista se ha realizado un año más un seguimiento del estado de todas las playas de la ciudad de Almería, desde La Garrofa hasta La Fabriquilla, y ha lamentado que “ha habido una apatía y dejadez en general por parte del Ayuntamiento, dejadez que empieza con el incomprensible e injustificado retraso en la aprobación del Plan de Playas 2020-2023”.

La concejala socialista ha detallado algunas de las deficiencias que se han podido comprobar a lo largo de las visitas como “suciedad en los alrededores de las playas; falta de conservación de las zonas verdes próximas, en especial en los paseos marítimos de Retamar, El Toyo y Cabo de Gata; falta de servicios en algunas playas –ausencia de socorrista en Las Olas-- o falta de mantenimiento de las duchas, entre muchas otras”. En este sentido, ha recordado que ello “a pesar de que había un contrato específico de inspección y vigilancia de más de 15.000 euros”.

También se ha referido a la tardanza en la instalación de hamacas, sombrillas, tumbonas o módulos de aseo, para los que “también había un contrato de instalación y mantenimiento solo para este verano de 73.000 euros”.

Carmen Aguilar en su comparecencia ha mencionado asimismo “la inaccesible, sucia y llena de vegetación playa canina” o las quejas de los ciudadanos de Cabo de Gata y Costacabana “por la delimitación de las zonas náuticas” como cuestiones que “han reflejado este verano la falta de interés que tiene el PP por nuestras playas”.

Según la edil socialista, “tampoco se ha proporcionado una información completa desde la App del Ayuntamiento, que cuesta 3.500 euros, y se ha dejado escapar una subvención de 500.000 euros por ineficacia”.

Para Carmen Aguilar “muchas de estas situaciones se han producido por una ausencia de planificación, por llegar tarde a la aprobación del plan de playas, con servicios más reducidos, y sin aportar ninguna innovación para hacer más atractivo el maravilloso litoral que tenemos”.

Propuestas

Además de hacer balance de la situación de las playas este verano, la concejala ha realizado una serie de propuestas al equipo de Gobierno de cara a próximas temporadas “para que no vuelva a ocurrir lo mismo que este año”.

Entre ellas, “aumentar el horario de los socorristas, ya que en Almería gozamos de buen tiempo hasta mediados de octubre, el verano no se acaba el 1 de septiembre y la seguridad de los almerienses no tiene precio”. Ha instado al alcalde “a que dé instrucciones para que el nuevo contrato comience a tramitarse el año que viene en fecha para que pueda estar adjudicado a principio de la temporada, no en agosto”.

Desde el Grupo Socialista también se ha planteado “dotar de más juegos infantiles a nuestras playas; un refuerzo real y efectivo de los servicios de limpieza de las playas (que no consistan en trasladar los servicios de limpieza del centro a las playas, que se presten específicamente en nuestro litoral); más servicios para las olvidadas playas de Las Olas y El Perdigal; una App actualizada; una playa canina de verdad; aumentar los lugares de baño accesibles para las personas mayores y/o con movilidad reducida o aumentar la información turística en nuestras playas, en especial en las de El Toyo, Cabo de Gata y Las Salinas.

Para la concejala socialista, “se trata de planificar, de coordinar todos los servicios públicos (socorrismo, jardines, limpieza, actividades y ocio o servicios de temporada) y de llegar a tiempo ya que nuestras playas son un recurso natural de nuestro término municipal que tiene un poderoso potencial económico que pensamos ha sido desaprovechado este año por la apatía y desidia del equipo de Gobierno”.