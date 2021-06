PSOE Almería denuncia la pérdida de una subvención de medio millón de euros para las playas por un error del concejal al firmar

La concejala del PSOE Carmen Aguilar ha denunciado la pérdida por parte de equipo de gobierno del Partido Popular de una subvención de medio millón de euros que concedía la Junta de Andalucía para la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, por equivocarse al firmar la documentación el concejal responsable del área. Este es uno de los hechos más graves puesto de relieve por la responsable socialista en su valoración sobre el estado de las playas de la capital al inicio de la temporada estival, así como el hecho de que, un año más, el alcalde llega tarde para poner en marcha el Plan de Playas, que sigue sin ser aprobado por la Junta de Andalucía”.

"Duchas que no funcionan o que tiene la tarima rota, aseos cerrados, pasarelas de madera sin instalar, cables sueltos, tuberías al aire, arquetas abiertas, señales oxidadas, bolsas de basura en la entrada de las playas no urbanas, manchas que se extienden por el agua, socorristas que apenas están unas horas de servicio, es la situación que nos encontramos", ha manifestado Aguilar.

A su juicio, "tenemos las mejores playas de España pero no los mejores servicios. Este Ayuntamiento, gobernado por el PP, invierte poco, tarde y mal, y como consecuencia de ello, esta franja litoral de extraordinaria belleza como es la nuestra, que debería ir mejorando año tras año, se encuentra estancada en inversiones, en servicios y en banderas azules".

"Esta es la gestión del Partido Popular de nuestras playas", ha señalado "y por eso desde el PSOE exigimos al alcalde que, de una vez por todas, cumpla con los almerienses y comience ya a preparar el Plan de Playas del próximo año porque está claro que al de éste ya vamos tarde".

El "misterio2 de las sillas anfibias

Entre las críticas efectuadas por la concejala socialista destaca la referida a las sillas anfibias, en las que cada año el equipo de gobierno del PP realiza un considerable gasto, comprando sillas nuevas". Según Aguilar, "el problema es que las guardan de tal manera que se rompen y, por eso, año tras año, hay que comprar sillas nuevas". "Parece mentira que se tire el dinero de los almerienses de esta forma", ha indicado, al tiempo que ha anunciado que va a pedirle al alcalde explicaciones sobre este asunto.

Graves carencias

En lo que respecta a los socorristas, Aguilar ha criticado que se haya reducido el servicio en comparación al que se prestaba antes de la pandemia. Antes, comenzaba el 1 de mayo los fines de semana y este año comenzó el 15 de mayo. También en cuanto al horario considera que es insuficiente,pues va desde las 12.00 a las 20.00 horas, dejando sin servicio la primera franja de la mañana, "cuando asisten personas mayores y niños, que son los que más pueden necesitar ayuda". "Tenemos tan solo dos meses y medio con socorristas a diario", ha destacado.

"De los servicios de temporada, como son los puestos de helados, la biblio-playa o la eco-playa, sombrillas, hamacas y la zona de varada de kayak en La Fabriquilla, aún no sabemos nada pues la documentación se envío a la Junta de Andalucía y, hasta que no tenga su visto bueno, el Ayuntamiento no puede ofertar esos espacios y, por lo tanto, nada se puede instalar", ha apuntado.

Los aseos han estado cerrados hasta ayer mismo y las duchas, a pesar del contrato de mantenimiento, muchas no funcionan, tienen los suelos de madera rotos y con grandes huecos -como en playa de Costacabana y Retamar-, y el botón para accionar el agua no funciona en la mayoría de ellas, "algo sencillamente lamentable", según la concejala del PSOE.

Las pasarelas de madera no están instaladas y en las de hormigón han dejado un escalón enorme entre ellas y la arena, "lo que hace totalmente imposible que las personas con movilidad reducida o quienes lleven cochecitos puedan subir a la pasarela", ha criticado.

"Además, observamos que hay cables sueltos, tuberías al aire y grandes arquetas de hormigón abiertas, lo que representa un grave peligro, especialmente para los pequeños. La señalización no está adecuada al decreto de la Junta de Andalucía del año pasado, está oxidada y, en muchos casos, ni se puede leer, lo que ofrece una pésima imagen a los turistas.

Aguilar se ha referido también a las numerosas quejas de vecinos sobre la suciedad en la arena y en el agua, por manchas que se desplazan por la superficie y por la acumulación de basura en el entorno de algunas playas. Las zonas de sombra accesibles son escasas y el balizamiento ha llegado tarde, según la concejala del PSOE, "cuando se trata de un servicio importantísimo porque permite regular el acceso de las embarcaciones a la zona de baño" y ni siquiera se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos, como ha sucedido en Costacabana, donde el canal de remo dificulta el baño.

Igualmente ha exigido al alcalde del PP "que reclame a la Junta de Andalucía, ahora que la gobiernan compañeros de su mismo partido, que mantenga la limpieza de las playas de Torregarcía y Amoladeras, donde año tras año se acumulan bolsas de basura en los lugares habilitados sin que vayan a recogerlas". "Hay que limpiar estas zonas no sólo por una cuestión de higiene, sino también de la imagen que queremos proyectar de nuestro parque Natural de Cabo de Gata Níjar, que es un bien que debemos proteger y conservar como un referente ambiental en el mundo".

Propuestas

Por todo ello, Aguilar ha exigido al alcalde y a sus concejales del Partido Popular "que se pongan a trabajar cuanto antes porque, con la actual situación sanitaria, estar al aire libre, disfrutando de nuestras playas, es lo mejor que pueden hacer los almerienses, porque nuestro litoral es una joya que merece ser conservada como referente en todo el territorio nacional, y porque así lo necesita nuestro sector turístico".