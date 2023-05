PSOE-Almería reprocha a Fernández-Pacheco "inacción" ante los vertidos en el río Andarax

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha reprochado al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el almeriense Fernández-Pacheco, su inacción en cuanto a la acumulación de vertidos que, de manera reiterada, se produce en el cauce del río Andarax señalando que se trata de un problema “ante el que no puede declararse incompetente ni sacar pecho”.

El dirigente socialista ha señalado que los residuos terrestres “son muy responsables de la contaminación marina”. “La basura en los cauces de los ríos, especialmente en los tramos próximos a su desembocadura, es una gran amenaza para el medio marino” y “para nuestra salud” debido a la alta cantidad de plásticos acumulados y ha recordado que existen denuncias por aglomeración de basura en su cauce. “Cuando no se retiran inmediatamente, las lluvias torrenciales terminan arrastrando la basura hasta el mar” como, ha rememorado, ocurrió en varias ocasiones en 2020, 2021 y 2022.

“En esos años, en los tramos urbanos, se acumularon grandes cantidades de basura que, en el mejor de los años, el Ayuntamiento de Almería retiró una vez” y, en cuatro años el Consistorio que antes dirigía el propio consejero “sólo ha retirado las basuras del cauce del rio Andarax en dos ocasiones”, ha afeado y, el resto del tiempo, las lluvias torrenciales “han llevado en muchas ocasiones basuras al mar ante la inacción del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía” que dirige el PP; “uno por no retirarlas periódicamente y la otra por no exigirlo”.

En opinión de Sánchez Teruel, los focos de basura en los tramos urbanos del río Andarax “requieren de una actuación constante y coordinada para mantener limpio el cauce, para evitar esos malos hábitos y para evitar que la basura termine en el mar”. Los ayuntamientos, ha subrayado, “tienen la responsabilidad de mantener limpios dichos cauces en sus tramos urbanos” y, si no lo hacen, “la autoridad ambiental debe exigírselo cada vez que hay un vertido”, ha instado.

Además, el parlamentario socialista, ha valorado la necesidad de establecer “mucha pedagogía” para, por un lado, evitar que se tire la basura a los cauces, especialmente, “donde se sabe que ocurre” y, por otro lado, para reducir la generación de residuos plásticos. “Ambas son tareas en la que como autoridad ambiental le pedimos que sea más proactivo” porque “no se le conoce acción alguna en esa dirección”, ha lamentado Sánchez Teruel.

Deuda depósito judicial

Por otro lado, en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento Andaluz, José Luis Sánchez Teruel ha preguntado al consejero sobre la deuda que mantiene el Gobierno de Moreno Bonilla con el prestatario del servicio de depósito judicial en Alhama de Almería. Dicho débito se ha producido durante los gobiernos del PP en la Junta “por depósitos de vehículos y embarcaciones acordados judicialmente, que tiene que asumir la Junta de Andalucía y que no han pagado” y asciende a cerca de 4 millones de euros “que ha generado un IVA de 700.000 euros que la Agencia Tributaria ha reclamado al depositario judicial, cuyos bienes, incluida su vivienda, han sido embargados al no poder ingresar el IVA por no haber cobrado de la Junta de Andalucía”, ha reprochado al consejero.

Se trata, ha ahondado, de una deuda “por un servicio prestado a las autoridades judiciales de Almería, que incluye la destrucción de vehículos ordenada por las autoridades judiciales y que el Gobierno de Moreno Bonilla no paga” por lo que ha instado hoy a que abonen el adeudo “y no hagan sufrir más al administrativo” que ha padecido “hasta el embargo de su vivienda por el impago de la Junta”. “Hagan caso al Consejo Consultivo y liquiden el contrato y paguen”, ha recomendado el parlamentario autonómico socialista.