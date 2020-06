El PSOE acusa al Ayuntamiento de Almería de perder ayudas andaluzas contra el absentismo escolar

El concejal del PSOE, en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano ha acusado al alcalde de la ciudad, del Partido Popular, de “despreciar a los niños y niñas de familias desfavorecidas” por no conseguir las ayudas que concede la Junta de Andalucía a las entidades locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, en virtud del Decreto 282/2010 de 4 de mayo, publicado en el BOJA de hoy. “El Ayuntamiento de Almería no podrá acogerse a estos fondos por no subsanar los errores de su petición, como se le había reclamado”, ha asegurado el responsable socialista, “a los que sí podrán tener acceso trece municipios de la provincia, entre los que se repartirán los 84.000 euros establecidos a tal efecto”.

A su juicio, "el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento ha mostrado, nuevamente, su mas absoluta desidia y desinterés por prevenir y erradicar el absentismo escolar en la ciudad de Almería porque su solicitud ha sido desestimada por no atender un requerimiento de subsanación que le fue hecho, perdiendo así la posibilidad de contar con una ayuda económica muy necesaria para proyectos y actuaciones en barrios de la ciudad donde se mantienen altas tasas de absentismo escolar”.

“Pero no es la primera vez que ocurre algo parecido”, ha destacado Ruano, “pues, como ya denunciamos desde el PSOE el pasado mes de marzo, su incapacidad para desarrollar políticas de educación en el marco de sus competencias obligó al Ayuntamiento de Almería a devolver 16.033 euros a la Junta de Andalucía que se le había concedido para luchar contra el absentismo escolar para hacer una correcta prevención y seguimiento, así como para la atención del alumnado inmigrante”.

En este sentido, ha recordado que, desde el año 2015 el PSOE viene pidiendo al alcalde que constituya la Comisión contra el Absentismo eEscolar, que aún, en el año 2020, no se ha hecho nada, al contrario que en otros municipios como Roquetas de Mar, El Ejido o Adra. “Cinco años perdidos y ahora una ayuda de la Junta de Andalucía también perdida porque el alcalde Almería no ha tomado conciencia de un problema tan importante para nuestra sociedad como el absentismo escolar, precisamente en una provincia como Almería, donde los índices de pobreza infantil son tan elevados que alcanzan al 37 por ciento de la población”, ha enfatizado.

Por ello, ha recordado al alcalde que, “hoy día, muchos niños y niñas viven en condiciones de pobreza y con dificultades familiares y sociales graves, situación que ha empeorado en la actualidad por la crisis provocada por el COVID-19, lo que debería hacerle reflexionar sobre la importancia de la educación en familias vulnerables y dirigir su política a la erradicación del absentismo escolar de forma prioritaria”.

Ascensor social

“La educación es el único ascensor social que tienen las familias en situación de pobreza y en riesgo de exclusión con el que revertir su situación, pero no cuentan con este recurso ni con la conciencia de un alcalde, que ha demostrado en numerosas ocasiones su desidia para proteger a todos los niños y niñas de Almería por igual, y que no le interesa lo más mínimo si en los barrios periféricos van o no al colegio”, ha manifestado.

Para Antonio Ruano, “el interés del alcalde y del PP en el Ayuntamiento de Almería es muy escaso porque desentenderse de una convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía es una muestra clara de que no se gobierna para todos atendiendo las necesidades de los niños y niñas de los barrios donde el absentismo escolar es muy alto, una clara muestra de que el PP ha sido incapaz de pelear por los intereses de la ciudad y de la educación de nuestros menores”.

“Estos hechos, lamentables en sí, suponen, no sólo una incompetencia del alcalde, sino que tendrá consecuencias en un futuro no muy lejano, por los perjuicios derivados de la pésima gestión del Ayuntamiento en materia de educación”, ha señalado. En su opinión, “el alcalde tiene pocas competencias en este área, pero las pocas de que dispone no sabe gestionarlas, ni tampoco parece que le interese mucho ser diligente en esta importante materia, la educación, ya que no sólo no atiende el mantenimiento de los centros educativos, sino que tampoco actúa con diligencia ante un asunto tan serio para toda la sociedad como la lucha contra el absentismo escolar”.