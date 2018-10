El PSOE afea al Ayuntamiento la reforma del viejo edificio de Protección Civil

La concejala del PSOE Amparo Ramírez, ha recordado al equipo de gobierno del PP que la rehabilitación del antiguo edificio de Protección Civil de Los Molinos para convertirlo en sede social del barrio llega con dos años de retraso, ya que su recuperación fue anunciada por el alcalde en septiembre de 2016, cuando se dio a conocer también la intervención que se llevó a cabo en el parque aledaño. Según Ramírez, "es inexplicable que se llevara a cabo una parte de los trabajos, la que tenía que ver con el parque y las zonas verdes, y que, sin embargo, el PP dejara aparcada la rehabilitación de este inmueble; no queremos pensar que el alcalde haya guardado este proyecto en el cajón a la espera de que lleguen las municipales, de cara a su inauguración". A su juicio, "los ciudadanos tienen la impresión de que el alcalde es como si despertara un sueño profundo y que, de pronto, quisiera hacer todo aquello que ha dejado en el olvido durante estos años de mandato, y esto no se puede consentir porque, si el PP no tiene prisa en atender las necesidades de la ciudad, los almerienses sí que la tienen."