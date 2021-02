El PSOE exige a Moreno Bonilla que licite de manera inmediata el edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas

El PSOE de Almería ha exigido al Gobierno andaluz que retome el proyecto para levantar un nuevo edificio de Consultas Externas en el Hospital Torrecárdenas, paralizado hace ya más de un año y que debía entrar en 2021 en funcionamiento. El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha lamentado que el Ejecutivo de Moreno Bonilla esté intentando “enterrar” este proyecto que se había conseguido para Almería durante la etapa de gobierno de Susana Díaz, y ha instado al presidente andaluz a que rectifique y apruebe la licitación “de manera urgente”.

El responsable socialista ha recordado que el proyecto para la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas contemplaba levantar un edificio de 8.000 metros cuadrados junto al Hospital Materno Infantil, con más de cien salas para consultas y pruebas, hospital de día médico, hospital de día oncológico y una zona de diagnóstico por imagen. “El edificio iba a suponer un salto cualitativo y cuantitativo de la sanidad pública almeriense, pero tras la llegada de PP y Cs al gobierno de la Junta, parece que se lo ha tragado la tierra”, ha lamentado. En este punto, ha recordado que la construcción de este edificio quedó licitada por el anterior gobierno socialista de la Junta, la adjudicación llegó a firmarse en el verano de 2019, pero en enero de 2020 el nuevo gobierno andaluz decidió rescindir el contrato. “Supuestamente iban a licitarlo de nuevo a lo largo de 2020, pero ha pasado más de un año y nada hemos vuelto a saber”, ha denunciado.

El responsable provincial del PSOE ha advertido contra la intención del Ejecutivo de PP y Ciudadanos de desistir de la construcción del este edificio, algo que los socialistas no van a “consentir”, ya que “los almerienses no se merecen un gobierno que les quite lo que es suyo”. “No vamos a permitir que Moreno Bonilla entierre este proyecto que había conseguido Almería de manos de un gobierno socialista, un edificio de alta gama que significaba para Almería más y mejor sanidad, más tecnología y más personal; y por eso le exigimos al Gobierno de Moreno Bonilla, en nombre de los almerienses, que licite de manera urgente este edificio”, ha insistido.