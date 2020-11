El PSOE pide el rescate de la gestión de los Centros de la Mujer

La concejal socialista Amparo Ramírez ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular que rescate los Centros de la Mujer para que puedan ser gestionados desde el propio Consistorio y que muestre el informe sanitario en base al cual se han cerrado, ya que hasta la fecha, no se había producido ningún caso de COVID en sus instalaciones. Estas han sido dos de las peticiones planteadas por el Grupo Socialista en el Consejo de la Mujer celebrado esta semana.

"Nos gustaría saber las causas reales por las cuales se han cerrado los dos Centros de la Mujer de Almería, en los que deberían prestan servicio un total ocho personas, porque, desde la Administración local no se puede permitir que estos centros que son una ventana abierta a la igualdad, se hayan cerrado y más en momentos como el que vivimos, de pandemia", ha manifestado.

En este sentido, la concejala del PSOE ha pedido que la gestión de los centros se haga directamente por parte del Ayuntamiento "para dar un servicio adecuado, con la misma dotación actual, cada uno de ellos, de cuatro personas, pero en este caso -dos auxiliares que trabajaran en los turnos de mañana y tarde, un abogado y un psicólogo- ahorrándonos el IVA y el beneficio empresarial de su prestación actual por parte de una empresa".

Según Ramírez, "se podría prestar asistencia jurídica para casos de violencia de género y otros asuntos de carácter legal que fueran de interés para las usuarias, y el psicólogo podría prestar la asistencia psicológica, tanto a mujeres víctimas de violencia de género como por otros trastornos, así como cursos sobre violencia contra la mujeres a los hombres que quieran salir de esa situación".

Según dicha propuesta, cada unidad de apoyo y atención psicológica y legal estaría ubicada en los Centros de la Mujer, coordinada por la Unidad de Igualdad. A este respecto ha pedido al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento que dote de todo el personal con que debe contar dicha Unidad de Igualdad, ya que, aunque debería estar integrada por cuatro personas (dos técnicos, un coordinador y un auxiliar), actualmente sólo cuenta con el coordinador y el auxiliar, pues las plazas de los técnicos están vacantes. "Queremos que cubran esas plazas y que se encarguen de la gestión, de manera que lo que nos gastamos en una empresa externa lo paguemos en personal de la casa, cualificado en asuntos de igualdad". Para Amparo Ramírez, lo que sí podrían contratarse son los talleres, e incorporar en ese contrato la figura del de auxiliar de ludoteca que ahora mismo está dentro del contrato de servicios.

No obstante, ha indicado que, si el equipo de gobierno no quisiera llevar a cabo una gestión directa, "proponemos que se vuelva a firmar un convenio, pero a través de un concurso, en el que pudieran participar tanto el Colegio de Abogados, como asociaciones capaces de realizar el asesoramiento jurídico especializado". Y en lo que respecta al apartado psicológico, se invitaría también al Colegio de Psicólogos y a asociaciones especializadas en temas de igualdad no sólo para prestar asistencia a mujeres y desarrollar terapias con hombres que quieran mejorar su relación con las mujeres, sino también para llevar a cabo una formación continua específica sobre esta materia.

Plan de Igualdad

Asimismo, Amparo Ramírez, ha exigido que se ponga en marcha el IV Plan de Igualdad de Oportunidades porque el tercero abarcaba el periodo 2015-2019 y ya finalizó. "No se ha hecho análisis de cuántos aspectos de este Plan de Igualdad se han cumplido, pero sabemos que se han cumplido muy pocos y por eso, es preciso analizar lo ocurrido y ver qué se puede mejorar, de cara al próximo".

La responsable socialista ha recordado que durante la cuarentena desde el PSOE solicitaron información sobre los casos de violencia que habían sucedido en Almería para lo que hubiera sido muy oportuno conseguir que se reuniera el Consejo de la Mujer, con objeto de conocer la situación de las mujeres que viven en sus hogares la violencia de género durante el confinamiento, algo que podríamos saber si funcionara el Observatorio por la Igualdad.