El PSOE lleva a la Fiscalía la muerte de un hombre en el túnel del Tryp

Para Valverde, hubo negligencia municipal ya que el plan de preemergencia no se activó y el de emergencias municipal llegó tarde, no se cerró el túnel cuando comenzó a llover y hace más de 1 año que los socialistas pidieron medidas preventivas, como la instalación de unas barreras que estaban en principio en este túnel, y que no se adoptaron. Además, hace 5 días que requirieron copia de las cámaras de la Policía y de tráfico de ese entorno y otra documentación que el gobierno municipal no ha facilitado todavía.

Almería Acoge exige una investigación

La asociación Almería Acoge ha exigido que se realice una investigación que permita saber "de forma fehaciente" las circunstancias en las que un hombre falleció el pasado viernes tras quedar atrapado con su vehículo un túnel anegado por las fuertes lluvias a fin de que se aclare si el paso subterráneo "estaba o no señalizado, balizado y si existían o no agentes de policía en sus entradas".



"Desde el primer momento del suceso, existen varias declaraciones a los medios de comunicación, por parte del Ayuntamiento y de los testigos directos, que se contradicen en muchos e importantes términos", ha indicado la entidad en un comunicado, en el que ha trasladado sus "condolencias" a la familia de la víctima.



La entidad, que también ha agradecido el "esfuerzo" y "cariño" de los profesionales que intervinieron en el rescate de Cheik T.K., han apuntado la versión dada por el hermano del fallecido, quien viajaba con él, en la que afirmó que la entrada del túnel desde carretera de Ronda no contaba con señalización ni balizamiento.



"En el caso de no estar cortado, ¿cómo pudo no haberse señalizado con anterioridad, estando decretada la alerta naranja casi 24 horas antes de producirse el suceso y siendo un punto negro, inundable de nuestra ciudad?", se han cuestionado desde la entidad.



En la misma línea, y ante la primera versión --posteriormente matizada-- del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en la que apuntó que "cuando los agentes procedían a balizar el acceso al túnel" hubo "dos vehículos a gran velocidad" que accedieron al paso soterrado, Almería Acoge se ha interesado por los motivos que motivaron dichas declaraciones "tan precipitadas" y "a nivel nacional" en las que se afirmaron que el fallecido "no hizo caso de las señales de la policía". COMENTARIOS "RACISTAS"



De otro lado, la asociación también ha repudiado los "comentarios racistas y xenófobos" que se han producido en las redes sociales e "incluso en los comentarios de la noticia de algunos medios por parte de algunos lectores" ante el origen senegalés del fallecido.