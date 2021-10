El PSOE dice que el Gobierno ya ha hecho su tarea con el AVE y ahora le toca cumplir a las empresas

El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha defendido este lunes que el Gobierno "ha hecho su tarea" a la hora de presupuestar, licitar y adjudicar las obras de los distintos tramos de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia, de modo que "ahora son las empresas las que tienen que cumplir los contratos y ejecutar las obras".

"No es el Gobierno el encargado de ejecutar las obras, tienen que ejecutarlas las empresas", ha manifestado a preguntas de los medios el líder de los socialistas almerienses en relación a la ejecución de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021, dado que para esta actuación se proyectaron unos 588 millones de euros de los que se prevé ejecutar al final del ejercicio unos 58 millones.

Así, Sánchez Teruel ha indicado que por parte del Ejecutivo se planteó una inversión que "permitía pagar toda la obra que fuesen capaces de ejecutar las empresas que tenían contratados tramos de alta velocidad". "A mí me hubiese gustado que las empresas hubiesen ejecutado más obra", ha añadido el dirigente socialista, que ha incidido en la capacidad de las empresas para ejecutar los trabajos encomendados este año.

El representante del PSOE en la provincia ha apuntado además que los presupuestos de 2021 "daban cobertura al Gobierno de España para licitar los tramos pendientes como ocurrió con el tramo Lorca-Pulpí de más de 200 millones de euros" toda vez que las cuentas planteadas para 2022 prevén "dinero como para pagar toda la obra que sean capaces de ejecutar las empresas".

"No se preocupen", ha tranquilizado Sánchez Teruel ante los 245 millones de euros recogidos en el proyecto de los PGE para las obras del AVE solo en la provincia de Almería antes de insistir en que "lo importante es que las empresas ejecuten las obras" ya que "el Gobierno siempre les va a pagar la obra que ejecuten".

Asimismo, el secretario provincial del PSOE ha recordado que el compromiso del Gobierno y de su partido es que la línea de AVE esté finalizada en 2026, sentido en el que se ha mostrado crítico sobre la fiscalización que se realiza paulatinamente de los trabajos. "No podemos es estar todos los días viendo si hay diez camiones, cinco, cuatro, tres o 50. Hay un marco temporal que es 2026, ese es el compromiso del Gobierno de España, de los socialistas, vamos a empujar todos en esa dirección", ha indicado.

En este sentido, ha rechazado las críticas efectuadas fundamentalmente desde el PP sobre el avance de los trabajos por que "un gobierno socialista sea el que haya licitado, contratado y esté ejecutando las obras del AVE" cuando "siempre ha sido así", ya que "el PP pudo hacerlo y no lo hizo".

"Cuando no era la tortuga mora era simplemente que habían contratado una obra con una baja temeraria y la empresa se le fue. Detrás de las críticas del PP siempre en torno a la alta velocidad está su frustración porque cuando pudieron, no hicieron, y eso ha quedado en la hemeroteca", ha manifestado.

Así, ha detallado que los anteriores gobiernos del PP "no hicieron nada para terminar con el desierto energético que sufríamos al carecer de líneas de transporte de energía, tapiaron los túneles del AVE en Sorbas, le quitaron una vía a la alta velocidad, no hicieron nada de lo que prometieron para dar más agua a Almería, no hicieron nada para proteger a los almerienses frente a las inundaciones y no hicieron tampoco nada para mejorar las comunicaciones por carretera", cuestiones, todas ellas, "que están siendo corregidas por el actual Gobierno del PSOE".

Sánchez Teruel ha comparecido junto a los diputados nacionales Sonia Ferrer Tesoro e Indalecio Gutiérrez y el senador Antonio Martínez, para defender unas cuentas que prevén 345 millones de euros en inversiones en 2022 y que "van a permitir que Almería siga avanzando en el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene con la provincia".

El dirigente del PSOE de Almería ha dicho que los presupuestos de 2022 son "unos presupuestos con los que avanzamos en Almería, en Andalucía y en España, porque avanzan nuestros jóvenes, avanza nuestro sistema productivo y avanzan nuestros pensionistas, nuestros funcionarios y las clases medias y trabajadoras".

COMUNICACIONES Y AGUA

Junto a la inversión en el AVE y los 40 millones destinados a carreteras, desde el PSOE se ha reseñado la inclusión de una partida para avanzar en el estudio informativo de la línea ferroviaria Lorca-Baza-Guadix.

En materia de carreteras, el diputado Indalecio Gutiérrez ha destacado la partida de 15 millones de euros para resolver en enlace de la A-92 y la A-7 en el municipio de Viator, además de la inclusión en los Presupuestos de otras partidas para acometer nuevos enlaces a la A-92 en las aglomeraciones urbanas de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar. En cuanto a los puertos, también ha citado la inversión de casi cinco millones de euros para la ampliación del muelle de Poniente del Puerto de Almería y los 600.000 euros destinados al Puerto Ciudad.

Por su parte, el senador Antonio Martínez ha analizado las actuaciones que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos de 2022 en materia hídrica, subrayando su compromiso de ejecutar actuaciones en los próximos cuatro años que se permitirán que la provincia de Almería cuente con 50 hectómetros cúbicos de agua al año adicionales. "El objetivo de este gobierno es garantizar que nuestra agricultura, que es el principal motor de nuestra economía, tenga los recursos necesarios", ha señalado.