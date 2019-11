PSOE pide a la consejera de Igualdad que aclare "posibles irregularidades" anteriores al crimen del niño Sergio

El grupo parlamentario del PSOE-A ha solicitado a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, que aclare las "posibles irregularidades" en el ámbito de la atención de servicios sociales y protección de menores que hubieran podido producirse con anterioridad al crimen del niño Sergio presuntamente a manos de su madre, Ana María B.L., en Huércal de Almería (Almería).

Las diputadas autonómicas socialistas Noemí Cruz y María José Sánchez Rubio han registrado una pregunta parlamentaria, consultada por Europa Press, ante la comisión de Protección de la Infancia en Andalucía a fin de que la consejera explique si se ha iniciado algún tipo de actuación para esclarecer los procedimientos que los servicios sociales han llevado a cabo en este caso.

En esta línea, las parlamentarias se hacen eco de la situación expuesta por el padre del menor, Sergio Fernández, quien manifestó que "no se le había dado la adecuada atención a su caso" tras haber puesto en conocimiento de los órganos competentes de servicios sociales su situación de "riesgo" en "reiteradas ocasiones".

El propio progenitor indicó en una rueda de prensa que aunque puso "más de una decena" de denuncias desde junio y se mantuvo en contacto con los Servicios Sociales y de Protección del Menor, su hijo fue tratado como "un papel, un número, un turno" cuando la situación "exigía la toma de medidas rápidas".

Cabe recordar que el secretario general del PSOE en Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ya instó al Ayuntamiento de Huércal, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía a que "rompan el silencio preocupante" mantenido en torno a su actuación respecto al caso y dieran "explicaciones" a la sociedad.

La pregunta, solicitada para su respuesta oral por parte de la consejera, ha quedado fuera del orden del día para la Comisión de Protección de la Infancia prevista el próximo 19 de noviembre, ya que en la misma comparecerá el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, por lo que los socialistas esperan que pueda ser contestada en la siguiente convocatoria, del 3 de diciembre, si la mesa en la que participan Cs, PP y PSOE estima la citación de la consejera.

La portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del PSOE-A, Soledad Pérez, ha reclamado al respecto a la consejera que no se "esconda detrás de una derrota electoral", en relación al resultado de Cs tras los comicios del 10 de noviembre, y que acuda a "dar la cara", puesto que si no comparece en Comisión el 3 de diciembre, esta cuestión se pospondría hasta febrero, con el inicio del segundo periodo de sesiones.

"Ya no viene al Parlamento, ya no quiere hablar de infancia ni de discapacidad, dos comisiones que tendrían que ser en estos días y en las que han votado que no venga", ha afeado Pérez, para quien la titular andaluza de Igualdad "no quiere hablar" de estos asuntos, por los que le reclamarán "explicaciones." "El resultado no fue bueno para Cs y va a ser mucho peor si no da la cara ante la igualdad, la infancia y las personas con discapacidad", le ha augurado.