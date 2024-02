El PSOE exige a Juanma Moreno que saque a los 91.892 almerienses de las “inhumanas” listas de espera

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que elimine las listas de espera sanitarias en la que actualmente se encuentran 91.892 almerienses, personas con “nombres y apellidos” que llevan esperando mucho tiempo a que el Servicio Andaluz de Salud les cite para ver a un especialista o para someterse a una operación quirúrgica. Esta situación es “inhumana” e “inadmisible” en su opinión y es peor aun cuando se suman a estas listas los pacientes que están pendientes de una prueba diagnóstica, con lo que serían más de 100.000 los almerienses enfermos que son desatendidos por el Gobierno andaluz del PP.

Según los datos de la propia Consejería de Salud, en el último año la lista de espera para una intervención quirúrgica ha aumentado un 40% en Almería. Mientras, en los cinco años en los que lleva gobernando el PP en la Junta, el presupuesto público que se deriva a la sanidad privada ha crecido un 54% y sólo en el último año “Juanma Moreno ha destinado 662 millones de euros a la sanidad privada andaluza”. Así lo ha manifestado esta mañana Lorenzo Cazorla en el transcurso de la concentración convocada por el PSOE a las puertas del Complejo hospitalario de Torrecárdenas y en la que han participado cargos públicos y militantes socialistas.

Otra situación “inconcebible” para el líder de los socialistas almerienses es que las listas de espera oncológicas hayan aumentado desde que gobierna el PP en Andalucía. “Estamos hablando de personas enfermas de cáncer o que tienen que ir a revisión por esta enfermedad que tienen que esperar porque la Consejería de Salud no ha dispuesto a gente a trabajar por las tardes”, ha lamentado.

El “deterioro” de la sanidad pública tiene su primera puerta de entrada en la Atención Primaria y en las ‘colas de la vergüenza’, inéditas hasta que Juanma Moreno comenzó a gobernar y que se han convertido en habituales por la gestión del PP. “Es inhumano que haya gente esperando desde las seis de la mañana en los centros de salud, de pie, para tratar de conseguir una cita con su médico o médica de cabecera, porque no lo ha conseguido por teléfono” o a través de la aplicación. En este sentido, Lorenzo Cazorla, ha animado a los usuarios a “reclamar” lo que les corresponde, que es una atención sanitaria pública de calidad, algo que no están recibiendo con el PP en la Junta. “Es una buena práctica en esta situación tan complicada que están viviendo para tratar de que el Gobierno andaluz no sea tan indolente”, ha remarcado. Al mismo tiempo, ha pedido a las y los pacientes que también “recuerden” cuando sea la hora de elegir un nuevo gobierno en la Junta que “les engañaron” y que el PP de Juanma Moreno “no está cumpliendo con lo que les prometieron”.