PSOE: "Juanma Moreno sólo ha ejecutado el 22,3% de lo presupuestado para Almería en 2023"

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha revelado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno sólo ha sido capaz de ejecutar el 22,3 por ciento de los 390 millones que había presupuestado en 2023 para Almería; lo que significa que ha dejado de gastar 300 millones. Con este dinero, en materia hídrica, se podían haber construido tres desaladoras como la existente en Cuevas del Almanzora, unos 60 centros educativos o 50 centros de salud, por ejemplo.

El dirigente socialista ve “alarmante” el bajo nivel de ejecución del PP, que sólo ha invertido dos de cada diez euros presupuestados en 2023 y, como consecuencia de ello, ha calificado de “ineficaz e incompetente” la gestión de la Junta de Juanma Moreno, un presidente “que no es creíble”.

Fuera de ejecución han quedado, entre otras intervenciones anunciadas por el Gobierno del PP, el inicio de las obras de la Ciudad de la Justicia en Huércal-Overa donde “se hicieron una foto antes de las elecciones, pero no hay nada nuevo”, según Mateo Hernández. Además, no se ha acometido la ampliación de las depuradoras de Adra, Roquetas de Mar y El Ejido, como tampoco se han materializado actuaciones en el Humedal de Las Salinas “a pesar del millón de euros anunciado” por el consejero Ramón Fernández-Pacheco.

En cinco años, según el diputado socialista, Juanma Moreno “no ha construido ni un solo centro educativo público nuevo en Almería que no hubiera dejado programado o en ejecución ya el anterior Gobierno socialista”, pese a haberlos anunciado en municipios como Roquetas de Mar, con los IES en Las Salinas y en Las Marinas aguardando. En 2023, igualmente, la Junta del PP ha invertido “cero euros” para la transición Justa para Carboneras “de los 29 millones previstos y anunciados”.

“Juanma Moreno nos ha presentado año tras año unos presupuestos inflados, con inversiones y obras que además no ejecuta en su inmensa mayoría, y esto tiene un impacto negativo en muchas cosas, sobre todo, en los servicios públicos, porque no se construyen más centros sanitarios, no se contrata a más profesionales para reducir las vergonzosas listas de espera en la que se encuentran más de 100.000 son almerienses”, ha sostenido el parlamentario autonómico socialista.

Además, ha dicho, ese “exiguo” nivel de ejecución de los presupuestos por parte del Gobierno de Juanma Moreno “no ha permitido tampoco que se hayan destinado más recursos a la educación pública, o a la dependencia, que cuenta con una lista de espera de 2 años o que se hayan podido realizar las innumerables infraestructuras que necesita nuestra provincia”.

Juanma Moreno tampoco ejecuta los fondos europeos

Esa es la “lamentable” gestión que ha realizado el presidente andaluz con los fondos propios, una conducta similar a la que ha tenido con la tramitación de los fondos europeos conseguidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para Almería y para Andalucía. De los 4.200 millones de euros procedentes de Europa que el Ejecutivo progresista ha transferido a la comunidad autónoma para la gestión de la transformación económica, digital y ecológica, “no se ha ejecutado el 80%”.

En plena sequía, por ejemplo, el PP “ha dejado sin ejecutar un 91% en preservación de recursos hídricos” y el 98% de los fondos en la lucha contra la despoblación “no se han ejecutado”. Especialmente llamativo es, para Mateo Hernández, que no se haya ejecutado el 99% de los fondos para modernizar la cadena logística del sector agroalimentario y la pesca; algo “tan importante en una provincia como la de Almería” y cuya consejera procede de esta tierra. En conjunto y en materia de agua, la Consejería de Agricultura ha dejado sin ejecutar 4 de cada 10 euros de los que disponía en 2023, lo que se traduce en unos 1.100 millones de euros.