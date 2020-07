El PSOE señala al presidente de la Junta como el culpable de la "paralización" de Almería, Roquetas y El Ejido

La llegada de Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia del Gobierno andaluz ha supuesto la “paralización” absoluta de todos los proyectos que estaban en marcha para las ciudades de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, ante el “silencio cómplice” de los alcaldes de estos tres municipios, que “están con los brazos caídos, incapaces de alzar la voz aunque sea en privado”. Así se ha pronunciado el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien ha mantenido una reunión de coordinación, esta mañana, con responsables socialistas municipales, para repasar la “larga lista” de incumplimientos del Gobierno autonómico con los tres municipios más poblados de la provincia de Almería.

En su intervención posterior ante los medios de comunicación, Sánchez Teruel ha asegurado que este “silencio de los alcaldes” está teniendo un precio elevado para los vecinos de la capital, Roquetas y El Ejido, que están asistiendo a la “desaparición” de proyectos que dejó en marcha el anterior gobierno andaluz del PSOE, como es el caso del nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas –un proyecto de 10 millones de euros, cuyo contrato fue rescindido por el actual Gobierno autonómico en diciembre del año pasado–, las nuevas urgencias de Roquetas de Mar –cuyo expediente se encuentra “a falta de darle a un botón” desde hace año y medio– o el hecho de que, desde 2018, “no se haya licitado ni un solo centro educativo nuevo” para ninguno de estos tres municipios.

“Moreno Bonilla ha sido un turista que pasó por Almería sin decir ni dejar nada”, ha señalado Sánchez Teruel, quien también se ha referido al recorte de 6 millones de euros en los planes de empleo que el Gobierno andaluz ha aprobado para estos tres municipios, “pese a que el paro es una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos”.

“Hemos visto, además, en los tres alcaldes una actitud de resignación absoluta ante Moreno Bonilla: al alcalde de Almería henchido de ego y a los de Roquetas y El Ejido con los brazos caídos, y así estos proyectos no avanzarán”, ha advertido. “La resignación, el silencio de los alcaldes tiene un precio y ese precio lo pagan los ciudadanos, que se quedan sin proyectos que mejorarían sus vidas”, ha añadido.

Almería

En el caso de la capital, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha sumado, a la anulación del centro de especialidades médicas de Torrecárdenas, la falta de noticias sobre el Conservatorio Superior de Danza que “debía haberse empezado a construir en enero de este año en Nueva Almería”. También ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de no atender las reivindicaciones de los padres del barrio de La Cañada para que se construya un nuevo instituto y ha destacado el recorte que han sufrido los planes de empleo, pese al crecimiento “alarmante” en el número de parados que está viviendo la capital. “Nos preocupa que el alcalde pierda la memoria, porque es ahora cuando más falta hace”, ha asegurado.

El Ejido

En cuanto a El Ejido, el secretario general de los socialistas ejidenses, José Miguel Alarcón, ha denunciado la falta de inversión del Gobierno autonómico en materia de salud, que tiene como máximo exponente el “olvido” de proyectos que “se quedaron casi listos” en la etapa de gobierno de Susana Díaz, como las nuevas urgencias del Hospital de Poniente o la ampliación del centro de salud de Ejido Norte.

En materia de educación, Alarcón ha recordado que El Ejido está “por encima de la media almeriense y andaluza en cuanto a masificación de las aulas”, una circunstancia que el Gobierno andaluz ha despreciado al no haber gastado “ni un solo euro” en la apertura de nuevos centros o la ampliación de los existentes. En este punto, ha recordado el caso del colegio de Almerimar, al que este año llegarán 8 aulas prefabricadas, o la falta de obras en el colegio Solymar y el CEIP de Ejido Sur.

Roquetas de Mar

En el caso de Roquetas de Mar, el secretario general del PSOE roquetero y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manolo García, ha lamentado el repentino silencio del alcalde y presidente provincial del PP, Gabriel Amat, con el actual Gobierno andaluz, “después de años en los que se dedicó a culparlo de todos los males, fueran reales o imaginarios”.

García ha destacado el recorte sufrido por su municipio en los planes de empleo, de más de 850.000 euros, pese a que en Roquetas casi se ha duplicado el número de demandantes de un puesto de trabajo desde el año 2018 hasta la actualidad.

En la lista de incumplimientos del Gobierno de Moreno Bonilla con Roquetas, el representante socialista ha destacado la falta de noticias sobre el hospital. “El Ayuntamiento ha pasado de querer fletar autobuses a Sevilla para reclamarlo o no mover ni un dedo, hasta el punto de que aún no ha puesto los terrenos a disposición de la Junta para que pueda construirse”, ha señalado. García también ha lamentado que no hayan estado listas las nuevas urgencias “en un momento, como el que hemos vivido, en el que han sido más necesarias que nunca” y que del nuevo IES de Las Salinas tampoco se sepa “nada de nada, después de tanto marear la perdiz”.