El PSOE insta al alcalde a pedir a la Junta un Plan de Rescate contra la "sangría económica" en el comercio, hostelería y turismo

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha presentado una moción que defenderá en el pleno del próximo 5 de febrero, en la que pedirá el apoyo de todos los grupos para que el alcalde inste a la Junta de Andalucía a poner en marcha una Plan de Rescate para el sector del comercio, la hostelería y el turismo, con ayudas directas a las empresas afectadas.

En rueda de prensa junto a uno de los hoteles cerrados en la capital, Valverde ha pedido al alcalde "que no hinque la rodilla ante la Junta de Andalucía y luche por Almería" y que si los mandatarios del PP en la Administración autonómica "no pueden frenar los contagios, al menos que frenen la sangría económica de hostelería, comercio y turismo".

"Sabemos que el alcalde va a reunirse con sus compañeros en la Junta de Andalucía y le pedimos que aproveche y no se conforme sólo con la foto, que no sea mera comparsa, que sea valiente, que luche por los intereses de los almerienses, que consiga ayudas directas para este sector, que es lo que estos empresarios están demandando", ha destacado.

Según la responsable socialista, la hostelería, el pequeño comercio y el turismo son actividades claves para la economía de nuestra ciudad, pero se están viendo afectadas por las medidas sanitarias adoptadas por la Junta hasta el punto de que es "el sector que está sufriendo de forma más dura la crisis económica generada por el COVID".

"La crisis se está cebando con el sector servicios", y los últimos datos del paro en la ciudad así lo corroboran, ha añadido: en enero, de los más de 23.000 desempleados de la capital, casi el 70% son del sector servicios. A su juicio, "los datos hablan por sí solos". Según la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) el quebranto en la hostelería es de un 80 por ciento respecto a enero de 2020 y los últimos datos del paro evidencian que el número de desempleados en este sector no deja de crecer.A este respecto ha manifestado que "el Gobierno de España está haciendo, desde el inicio de la crisis, un esfuerzo impresionante para salvar nuestra economía". "El Gobierno no se detiene, no baja los brazos, ni deja a nadie atrás y por ello ha destinado 4.220 millones a rescatar a este sector, con un plan específico para favorecer que estos negocios puedan seguir funcionando y evitar así el cierre definitivo de sus empresas", ha señalado.

La Junta puede

"Porque cerrar no es abandonar, pedimos a la Junta de Andalucía que ayude a la hostelería, al comercio y al turismo almeriense", ha manifestado Valverde. En su opinión, "el PP no puede decir que no a nuestra propuesta y tampoco hay excusas para el alcalde". En primer lugar, porque hay dinero, pues, aunque resulte sonrojante, la Junta acabó 2020 con un superávit en sus cuentas de 853 millones de euros. En segundo lugar, porque se pueden incorporar las ayudas al presupuesto de la Junta, ya que entró en vigor hace sólo un mes. Y en tercer lugar, porque la Junta cuenta con los fondos del Gobierno de España: un total 7.500 millones de ayuda extraordinaria, de los que 2.100 son exclusivamente para gastos COVID.

Frente al anuncio del alcalde de un nuevo Plan reactiva 21, Valverde le ha instado a no perder el tiempo, a actuar con mayor eficacia y ha señalado los casos de otros ayuntamientos, incluso gobernados por el PP, donde a la vez que se anuncian las medidas abren la convocatoria, al contrario de lo que ocurre en Almería.

Por último, Adriana Valverde ha expresado su preocupación ante esta tercera ola en la que estamos inmersos, con una situación sanitaria muy grave, con un récord en incidencia acumulada de más de 1.400 casos por cada 100.000 habitante, y con una cifras del PIB y de paro igualmente graves, ha indicado. A este respecto, la portavoz socialistas ha hecho una llamada a la responsabilidad individual de cada uno de los almerienses para aplicar las medidas de seguridad frente a la propagación del virus de forma rigurosa y conseguir frenar la escalada de casos en nuestra ciudad.