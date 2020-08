El PSOE acusa a la Junta de no garantizar las medidas de seguridad en los colegios

El portavoz adjunto del Grupo Socialista Rodrigo Sánchez Haro ha criticado el “decálogo” que ha enviado la Consejería de Educación a los centros escolares sobre la vuelta al colegio con la pandemia de coronavirus activa. “Es una tomadura de pelo a la comunidad educativa, un nuevo fracaso de la política educativa del Gobierno de Moreno Bonilla, un documento ridículo, sin valor normativo y únicamente válido para seguir echando balones fuera”, ha denunciado Sánchez Haro.

Así, el portavoz adjunto socialista ha afirmado que “el valor de ese decálogo es completamente nulo y no tiene ninguna validez jurídica, porque no es una instrucción ni una orden ni un decreto y se trata simplemente de un papel explicativo con el que la Consejería trata de calmar las aguas revueltas en la educación andaluza y que no avanza ni mejora en nada las condiciones de la vuelta al cole con garantías ante el coronavirus”.

“Imbroda no ha hecho su trabajo y responde de manera irrisoria a la incertidumbre y el caos en la que tiene sumida a la educación andaluza, por no haber regulado jurídicamente la situación para dar seguridad a la comunidad educativa”, ha denunciado Sánchez Haro. “El consejero y el propio presidente Moreno Bonilla han soltado este decálogo y se van de vacaciones tan tranquilos, mientras los docentes, los padres y madres y el alumnado esperan con inquietud la vuelta a las aulas”, ha criticado.

Según ha denunciado el portavoz socialista, “es imposible garantizar las medidas de seguridad e higiene en los centros: no hay bajada de la ratio en las aulas ni desdobles en los centros, y por lo tanto no se garantiza la distancia de seguridad, y se siguen suprimiendo unidades en la educación pública y favoreciendo las matriculaciones en la concertada”. Además, “la contratación de 6.300 docentes es a todas luces insuficiente para responder a las necesidades provocadas por la pandemia”, ha explicado.

“El abandono es total a los equipos directivos y a los ayuntamientos, a los que dejan todo el trabajo en la organización de la vuelta a las aulas”, ha denunciado el representante socialista. “Imbroda ha abandonado a la comunidad educativa a su suerte, e intenta calmar a los docentes diciéndoles que sus actos no tendrán consecuencias legales, algo que es falso, porque nadie se puede eximir del cumplimiento de la ley; la bula del ‘mesías Imbroda’ es un engaño total”.

“Estamos en manos de un Gobierno incapaz, que no sabe gestionar las dificultades a las que nos enfrentamos en Andalucía y que es, además, el menos transparente de la historia de Andalucía y realiza convocatorias exprés en la administración, algo que ya hemos impugnado ante los tribunales”, ha afirmado Sánchez Haro.