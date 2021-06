El PSOE denuncia incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica en Almería capital desde hace 14 años

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado que el alcalde y el equipo de gobierno llevan catorce años incumpliendo la Ley de Memoria Histórica y otros cuatro años la ley andaluza sobre la misma materia y que le obligaba a suprimir los vestigios del franquismo existentes aún en la ciudad. Según Valverde “se trata de un incumplimiento muy grave que puede acarrear una sanción para el Ayuntamiento de Almería de hasta 150.000 euros o la pérdida de ayudas y subvenciones”.

El incumplimiento normativo impide promover la recuperación, dignificación, conmemoración y fomento de la memoria democrática en la capital. El PSOE le pide al alcalde de Almería que cumpla con la ley, "aunque no le guste por razones ideológicas", y que trabaje en términos de "verdad, justicia y reparación", ante el "resurgimiento en España de movimientos totalitarios y neofascistas que amenazan los avances logrados por todos en la convivencia pacífica de nuestra democracia".

!El PP no sólo incumple la norma sino también los acuerdos adoptados por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento en el mandato anterior, lo que por desgracia se ha convertido en algo habitual", añade la portavoz. Según Valverde “que el equipo de Gobierno del PP incumpla con las mociones que no le gustan, aunque las hayan votado favor, demuestra su desprecio hacia el Ayuntamiento como institución y supone una estafa política para todos los almerienses”. Como ejemplo, después de tres años, el alcalde aún no ha retirado el nombre de la calle Crucero Canarias del barrio de El Tagarete, tal y como se aprobó por unanimidad en el pleno municipal de febrero del año 2018. Para los socialistas es "vergonzoso" que hoy en día una calle de Almería recuerde el nombre del buque que bombardeó la ciudad en 1936 por parte de las fuerzas sublevadas y que, además, participó junto a otros dos barcos en el ataque a la población civil durante la desbandá.

Moción socialista.

La gravedad que supone este "incumplimiento legal" por parte del alcalde de Almería ha obligado a los socialistas a presentar una moción en el Pleno municipal para que se acaten los acuerdos de mociones anteriores. Son acuerdos aprobados por unanimidad para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y que aún están pendientes de ser ejecutados.

En la moción del PSOE se solicitará que se adopten una serie de medidas, empezando por la creación de un censo oficial de víctimas y desaparecidos durante la Guerra Civil, especialmente en los crímenes cometidos en la carretera Málaga-Almería. Pide la inscripción de la Carretera de Málaga a Almería como sendero de memoria democrática de Andalucía, según lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y democrática de Andalucía. Solicita el PSOE cambiar el nombre de la calle Crucero Canarias, situada en el barrio de El Tagarete, en estricto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sin más dilación y con carácter prioritario. Además, en cumplimiento de la legislación vigente y tras advertencia dei Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía, e instará a los propietarios de edificios de carácter privado que contengan elementos contrarios a la Memoria Democrática a su retirada o eliminación.

La moción socialista especifica también que el Ayuntamiento de Almería, en un plazo no superior a tres meses, constituirá la Comisión Técnica de la Memoria Democrática de Almería como complemento y método para aplicar la Ley de Memoria Histórica y que se fundamentará en los principios de verdad, justicia y reparación. Contempla nstar a la Junta de Andalucía a poner en valor y reponer la placa en memoria a las víctimas almerienses de Mauthausen y al Ayuntamiento de Almería su vigilancia y limpieza. Y, por último, la propuesta recoge que el Ayuntamiento de Almería reparará moralmente y reconocerá a todos los funcionarios municipales represaliados por la dictadura franquista

Valverdeha señalado que “el PP ya no tiene excusas para ponerse a trabajar y debe hacerlo sin sentirse presionado por sus socios de estabilidad. Además, la portavoz socialista le ha recordado al alcalde que el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía “supone un peligro para la convivencia pacífica por lo que le pide que respete los derechos de los almerienses y trabaje en pro de la reparación, la justicia y la dignidad de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

Almería a 30 de junio de 2021